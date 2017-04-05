Загруженный перекресток на Красном проспекте сужают на месяц

Перекресток ул. Писарева и Красного проспекта

В конце апреля в Новосибирске из-за работ на теплосетях дорога на Красном проспекте и ул. Писарева лишится нескольких полос.







Об этом предупредили в мэрии Новосибирска, сужение пройдет в два этапа.





С 24 апреля по 14 мая машинам будет сложнее проезжать на участке длиной 11 метров по ул. Писарева возле здания Красный проспект, 77. Такие же трудности в это время будут рядом на 9-метровом участке Красного проспекта.







Возле Красного проспекта, 77





С 15 мая по 1 июня рабочие сузят 11-метровый участок по ул. Писарева у Красного проспекта, 84. Вместе с тем около этого же здания на Красном проспекте сузят и 9-метровый участок.





Возле Красного проспекта, 84





«Это связано с проведением ООО СК "СтройЭнергоРесурс" земляных работ при техническом перевооружении тепловой сети», — рассказали в пресс-центре.







Перекресток ул. Писарева и Красного проспекта







Среди недавних важных сужений на ключевых магистралях Новосибирска было сокращение полос на ул. Большевистской из-за трещины в асфальте.