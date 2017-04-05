На окраине Новосибирска построили ТЦ в неоклассическом стиле

В новосибирском микрорайоне «Ключевой» открылся торговый центр — там в минувшие выходные заработал первый на жилмассиве супермаркет.







Как рассказал директор по развитию компании-застройщика мкрн «Ключевой» «ЭкоИнвест» Александр Шалай, общая площадь торгового центра — порядка 1 тыс. кв. м. Здание в неоклассическом стиле с отсылкой к готике спроектировал Алексей Береснёв.





В минувшую субботу здесь открылся супермаркет «Ярче!», который занял весь первый этаж, в цоколе работает мини-ярмарка фермерских продуктов. Площади этажами выше предназначены для офисов, второй этаж уже сдан, на третьем помещения сдаются за 550 руб. за кв. м в месяц.







Предполагалось, что здание достроят и введут в эксплуатацию еще в конце 2015 года, однако работы затянулись по техническим причинам и из-за поиска ключевого арендатора, объяснил представитель застройщика.







В поселке не было современных магазинов





Парковка у торгового центра небольшая, порядка 40 мест, расположенных в карманах по ул. Родниковая и Загородная. По словам Александра Шалая, торговый центр рассчитан в первую очередь на местных жителей: до его строительства жители микрорайонов «Ключевой», «Красной горки» и частного сектора магазинами обеспечены не были.





«Здесь практически не было магазинов, а те, что были, не отвечали современным требованиям», — пояснил Александр Шалай.











Впоследствии здание станет частью третьей очереди строительства мкрн «Ключевой», которая будет отличаться от уже построенных домов. Сейчас в «ЭкоИнвесте» завершают проработку концепции и к осени рассчитывают получить разрешительные документы на строительство.







На окраинах Новосибирска все чаще открываются крупные торговые объекты: так, в марте НГС.НОВОСТИ рассказывали о ТЦ «Панорама», который стал первым крупным торговым центром в разросшемся Плющихинском жилмассиве.