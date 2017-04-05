Новосибирец устроил фотосессию для кегли с усами и глазами

Мистер Кеглик едет в метро

В Новосибирске появился новый герой соцсетей — Мистер Кеглик, кегля для боулинга со смешными усами, которую в разных известных местах города фотографирует новосибирец Анатолий Солодянкин.





«Просто вчера друзья подарили кеглю — наверное, потому что я не люблю боулинг. Откуда-то у друзей появилась кегля и решили мне подарить. По-моему ее нашли в гараже, точную историю ее появления никто не знает », — поведал молодой человек корреспонденту НГС.





Площадь Ленина





Анатолий рассказал, что у него с собой были «глазки», которые он купил в Китае, — их он приклеил на кеглю, а также слепил усы из пластилина. Затем он поехал домой от друзей.







«Пока ехал, решил пофотать по городу», — отметил Солодянкин, подчеркнув, что концепции для фотосессии у него не было.







Он добавил, что сам он не профессиональный фотограф, а только любитель. «Планируется на "Монстрацию" кеглю принести с плакатом — тоже задумка есть».







Кроме того, Солодянкин уже завел инстаграм для своего подарка — в нем он делает посты от лица Мистера Кеглика.





«Монстрация», на которую Солодянкин собрался нести Мистера Кеглика, известна своими абсурдными лозунгами и плакатами. О том, как проходила «Монстрация» в прошлом году, можно посмотреть в этом материале на НГС.

#смотрю фантастических тварей, #интересный #фильм Публикация от Мартин Кегельсон (@mr.keglik) Апр 4 2017 в 7:03 PDT





На станции «Площадь Ленина»





На эскалаторе в новосибирском метро





На входе метро на станцию «Площадь Маркса»





На станции «Площадь Маркса»









Мистер Кеглик









Возле памятника Ленину



