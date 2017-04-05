Новосибирец устроил фотосессию для кегли с усами и глазами

Мистер Кеглик едет в метро
Мистер Кеглик едет в метро

В Новосибирске появился новый герой соцсетей — Мистер Кеглик, кегля для боулинга со смешными усами, которую в разных известных местах города фотографирует новосибирец Анатолий Солодянкин.


«Просто вчера друзья подарили кеглю — наверное, потому что я не люблю боулинг. Откуда-то у друзей появилась кегля и решили мне подарить. По-моему ее нашли в гараже, точную историю ее появления никто не знает », — поведал молодой человек корреспонденту НГС.


Площадь Ленина
Площадь Ленина


Анатолий рассказал, что у него с собой были «глазки», которые он купил в Китае, — их он приклеил на кеглю, а также слепил усы из пластилина. Затем он поехал домой от друзей.


«Пока ехал, решил пофотать по городу», — отметил Солодянкин, подчеркнув, что концепции для фотосессии у него не было.


Он добавил, что сам он не профессиональный фотограф, а только любитель. «Планируется на "Монстрацию" кеглю принести с плакатом — тоже задумка есть».


Кроме того, Солодянкин уже завел инстаграм для своего подарка — в нем он делает посты от лица Мистера Кеглика.


«Монстрация», на которую Солодянкин собрался нести Мистера Кеглика, известна своими абсурдными лозунгами и плакатами. О том, как проходила «Монстрация» в прошлом году, можно посмотреть в этом материале на НГС.

#смотрю фантастических тварей, #интересный #фильм

Публикация от Мартин Кегельсон (@mr.keglik)


На станции «Площадь Ленина»
На станции «Площадь Ленина»


На эскалаторе в новосибирском метро
На эскалаторе в новосибирском метро


На входе метро на станцию «Площадь Маркса»
На входе метро на станцию «Площадь Маркса»


На станции «Площадь Маркса»
На станции «Площадь Маркса»



Мистер Кеглик
Мистер Кеглик



Возле памятника Ленину
Возле памятника Ленину


Елена Громкова
Фото Анатолия Солодянкина

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