Новосибирец устроил фотосессию для кегли с усами и глазами
В Новосибирске появился новый герой соцсетей — Мистер Кеглик, кегля для боулинга со смешными усами, которую в разных известных местах города фотографирует новосибирец Анатолий Солодянкин.
«Просто вчера друзья подарили кеглю — наверное, потому что я не люблю боулинг. Откуда-то у друзей появилась кегля и решили мне подарить. По-моему ее нашли в гараже, точную историю ее появления никто не знает », — поведал молодой человек корреспонденту НГС.
Анатолий рассказал, что у него с собой были «глазки», которые он купил в Китае, — их он приклеил на кеглю, а также слепил усы из пластилина. Затем он поехал домой от друзей.
«Пока ехал, решил пофотать по городу», — отметил Солодянкин, подчеркнув, что концепции для фотосессии у него не было.
Он добавил, что сам он не профессиональный фотограф, а только любитель. «Планируется на "Монстрацию" кеглю принести с плакатом — тоже задумка есть».
Кроме того, Солодянкин уже завел инстаграм для своего подарка — в нем он делает посты от лица Мистера Кеглика.
«Монстрация», на которую Солодянкин собрался нести Мистера Кеглика, известна своими абсурдными лозунгами и плакатами. О том, как проходила «Монстрация» в прошлом году, можно посмотреть в этом материале на НГС.
Елена Громкова
Фото Анатолия Солодянкина