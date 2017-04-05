Сибирячка с дочерью-инвалидом не смогла доехать до больницы из-за перекрытой забором парковки

Въезд на территорию поликлиники закрыт

Жительница Новосибирска Екатерина Семёнова привезла в поликлинику № 18 свою дочь с ДЦП, но не смогла подъехать к ней из-за запертых ворот — в минздраве женщине посоветовали заранее предупреждать врачей о своем появлении.







«Жалобу я оформила в конце февраля, когда лопнуло терпение. Поликлиникой этой, ее детским отделением на ул. Широкой, мы пользуемся нечасто, сами живем в Затоне. Но все-такие бывает, что рентген надо сделать, ребенка узким специалистам показать. Но парковки для инвалидов нет, ворота закрыты.





Я заезжаю во двор жилого дома, выхожу с инвалидной коляской… Проще ребенка на себя закинуть, на горбушку — и побежал»,





— рассказала Екатерина Семёнова







Дочери Екатерины 12 лет, у нее ДЦП. «Закрывать ворота начали во время ремонта поликлиники, сначала говорили, что это временная мера. Справа от крыльца есть пятачок, куда могут войти три-четыре машины. Сейчас там ставят машины врачи. А знак парковки появился рядом с трамвайными путями — меня это умиляет. Страдает сильно расположенная рядом автомойка, потому как приезжают пациенты и занимают их парковку, и страдают жители ближнего дома по той же причине», — посетовала Екатерина Семёнова.







Жалобу в региональный минздрав Екатерина составила с помощью юристов организации «Гражданский патруль». 29 марта пришел официальный ответ, из которого следует, что поликлиника готова открывать ворота для инвалидов.







Ближайший знак парковки — у трамвайных путей на приличном расстоянии от поликлиники





«Для проезда маломобильных групп населения к главному входу поликлиники о времени прибытия необходимо сообщить в регистратуру по телефону, и к указанному времени ворота будут открыты и обеспечен проезд к крыльцу главного входа. На территории поликлиники организованы парковочные места для инвалидов», — говорится в ответе минздрава.







Екатерина назвала такое решение проблемы странным. «До регистратуры сложно дозвониться, а охранник не всегда находится рядом с воротами.





Но даже если он там, мне надо где-то бросить машину с ребенком, а самой идти его упрашивать, чтобы он эти ворота открыл», — рассуждает жительница Новосибирска.



Ключ от запертых ворот нужно просить у охранника





Активисты «Гражданского патруля» сегодня, 5 апреля, направили повторное обращение в минздрав с просьбой оборудовать ворота специальной кнопкой, чтобы инвалиды могли вызвать охранника с ключами в любой удобный момент. Кроме того, активисты просят проверить другие городские поликлиники — насколько легко туда проехать инвалидам.







В региональном минздраве НГС.НОВОСТИ пояснили, что в регистратуру звонить заранее уже не обязательно — контактный телефон вахты появился непосредственно на заборе.





Парковка — один из больных вопросов в Новосибирске. Горожане готовы оставлять свои автомобили в местах, явно не предназначенных для этого. Например, недавно НГС.НОВОСТИ писали о машинах, оставленных в самом центре на газоне.