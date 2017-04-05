До Новосибирска докатилось казахстанское землетрясение

Эпицентр находился в Казахстане



Новосибирцы почувствовали произошедшее в Казахстане землетрясение — оно ощущалось на 9–10 этажах.







В редакцию НГС.НОВОСТИ обратились двое читателей, которые сообщили, что 4 апреля примерно в 22:15 ощутили землетрясение.







«Колебания были видны невооруженным взглядом — качалась люстра, возникало легкое головокружение, "плыла" мебель.





Возникло желание спуститься вниз и выйти на улицу. Ощущения продолжались около полутора-двух минут», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель по имени Борис. Он уточнил, что его дом находится на ул. Грибоедова в Октябрьском районе. Мужчина живет на десятом этаже.







Другой читатель сообщил, что ощущал колебания на девятом этаже. Он не уточнил, в каком именно районе живет.







По информации департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, землетрясение произошло в 21:07 в 322 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска, в приграничном районе Казахстана и Китая.







В областном ГУ МЧС корреспонденту сообщили, что новосибирцы не обращались в спасательное ведомство. Однако звонки поступали в Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН, рассказали в научном учреждении.







«На территории Новосибирска были достаточно слабые колебания, длиннопериодные, которые никакой опасности не представляют. Они могли ощущаться на верхних этажах»,





— подтвердил завлабораторией региональной сейсмологии Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Алексей Еманов.







Ученый пояснил, что колебания зафиксировали широкополосные высокочувствительные приборы, которые находятся на сейсмостанции в поселке Ключи под Новосибирском.







«Мы находимся далеко от океанов, поэтому уровень сейсмических шумов у нас достаточно низкий. Благодаря этому мы чувствуем очень большое количество событий со всего мира — сейсмостанция их записывает, но большинство из них не ощущаются», — объяснил Еманов. В этот раз магнитуда сейсмособытия составила 6,1.







В прошлом месяце новосибирцы тоже могли почувствовать землетрясение. Тогда сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4,2 в 160 км от Новосибирска.





Справка: Расстояние от Новосибирска до Усть-Каменогорска — 557 км, разница во времени — один час.