Дима Билан с новой стрижкой собрал аншлаг на концерте в Новосибирске

Вечером 4 апреля поп-певец, победитель «Евровидения» Дима Билан собрал полный зал Дворца культуры железнодорожников в Новосибирске, а также устроил стильную фотосессию в городе.





Дима Билан приехал в Новосибирск с новой программой и старыми хитами. Фото Любови Цаплиной

Тысячный зал ДКЖ был практически заполнен — оставалось всего 15 свободных мест, рассказали в отделе маркетинга Дворца культуры железнодорожников.







«Было очень много цветов, очень много людей, все танцевали в проходах! У нас это вообще запрещено, но тут мы не смогли сдерживать эмоции», — описали в ДКЖ.







Дима Билан, поразивший поклонниц новой стрижкой, исполнил хиты из нового альбома «Неделимые», а также старые популярные песни. В основном на концерт пришли старшеклассницы, студентки и девушки 25–30 лет, мужчин было очень мало, отметила представитель концертного зала. Певцу дарили множество записок, добавили в ДКЖ.







Поклонницы певца уже разместили десятки фотографий и видео с восхищенными подписями:









Дима Билан ,лысый 😃 #димабилан #новосибирск #дкж #явновосибирске Публикация от Ксю Николаева (@ksunikolaeva90) Апр 4 2017 в 9:41 PDT





#моевдохновение❤️ Публикация от Юля Брязгова (@bryazgova) Апр 4 2017 в 8:57 PDT

Сам Дима Билан тоже признался в любви Новосибирску и своим поклонницам, а также устроил стильную фотосессию в новом свитере.





Дима Билан уже несколько раз приезжал в Новосибирск. На гастролях летом прошлого года он даже прогулялся в одиночку по центру города и потратил 16 тыс. руб. на салон красоты. Свою прогулку он транслировал в приложении Periscope.

