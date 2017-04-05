Дима Билан с новой стрижкой собрал аншлаг на концерте в Новосибирске

Вечером 4 апреля поп-певец, победитель «Евровидения» Дима Билан собрал полный зал Дворца культуры железнодорожников в Новосибирске, а также устроил стильную фотосессию в городе.


Дима Билан приехал в Новосибирск с новой программой и старыми хитами. Фото Любови Цаплиной
Дима Билан приехал в Новосибирск с новой программой и старыми хитами. Фото Любови Цаплиной

Тысячный зал ДКЖ был практически заполнен — оставалось всего 15 свободных мест, рассказали в отделе маркетинга Дворца культуры железнодорожников. 


«Было очень много цветов, очень много людей, все танцевали в проходах! У нас это вообще запрещено, но тут мы не смогли сдерживать эмоции», — описали в ДКЖ. 


Дима Билан, поразивший поклонниц новой стрижкой, исполнил хиты из нового альбома «Неделимые», а также старые популярные песни. В основном на концерт пришли старшеклассницы, студентки и девушки 25–30 лет, мужчин было очень мало, отметила представитель концертного зала. Певцу дарили множество записок, добавили в ДКЖ.


Поклонницы певца уже разместили десятки фотографий и видео с восхищенными подписями:



Дима Билан ,лысый 😃 #димабилан #новосибирск #дкж #явновосибирске

Публикация от Ксю Николаева (@ksunikolaeva90)


#моевдохновение❤️

Публикация от Юля Брязгова (@bryazgova)

Сам Дима Билан тоже признался в любви Новосибирску и своим поклонницам, а также устроил стильную фотосессию в новом свитере.


Дима Билан уже несколько раз приезжал в Новосибирск. На гастролях летом прошлого года он даже прогулялся в одиночку по центру города и потратил 16 тыс. руб. на салон красоты. Свою прогулку он транслировал в приложении Periscope. 

Мария Морсина
Фото Любови Цаплиной (1), пользователей Instagram

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