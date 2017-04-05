Банда телефонных мошенников успела заработать миллион до поимки полицией

На счету преступной группы — 104 эпизода



В Новосибирске в суд направили дело о телефонных мошенничествах — на счету преступной группы 104 эпизода.







«Жертвами становились пожилые новосибирцы. 36 из них перечислили злоумышленникам в общей сложности более 1 млн руб.», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







В 66 случаях пенсионеры не стали сразу отдавать деньги, решив проверить услышанную по телефону информацию, это их и спасло. В двух случаях «курьеры», воспользовавшись тем, что хозяева отвлеклись, украли деньги и ценные вещи.







Всего в деле 104 преступных эпизода





— 36 мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 66 покушений на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и две кражи (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).







Как рассказали в полиции, преступную группу в 2015 году создал 34-летний мужчина, который отбывал наказание в местах лишения свободы. В нее вошли еще четыре человека — двое из них также были в тюрьме, а двое находились на свободе.







В ГУ МВД рассказали, что пенсионерам звонили мужчины, которые находились за решеткой. Они представлялись родственниками и говорили, что якобы задержаны полицией.







«Легенды были стандартные — ДТП либо драка с причинением тяжкого вреда здоровью.





При этом злоумышленники просили передать им деньги якобы для того, чтобы избежать уголовной ответственности», — объяснили в правоохранительном ведомстве.







Деньги забирали участники банды, которые были на свободе. Они приходили к жертвам домой под видом сотрудников правоохранительных органов или родственников «потерпевших».







В полиции уточнили, что только один участник преступной группы — 39-летний мужчина — признал свою вину в преступлении, он сотрудничал со следствием.







«Производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении остальных участников организованной группы продолжается», — заметили в полиции.







Один из последних случаев, когда новосибирские пенсионеры становились жертвами телефонных мошенников, произошел в конце прошлого года. Тогда 75-летней женщине позвонил якобы главврач областной больницы. Пенсионерка отдала ему за «чудо-лекарство» 1,7 млн руб.