Банда телефонных мошенников успела заработать миллион до поимки полицией

На счету преступной группы — 104 эпизода
На счету преступной группы — 104 эпизода

В Новосибирске в суд направили дело о телефонных мошенничествах — на счету преступной группы 104 эпизода.


«Жертвами становились пожилые новосибирцы. 36 из них перечислили злоумышленникам в общей сложности более 1 млн руб.», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


В 66 случаях пенсионеры не стали сразу отдавать деньги, решив проверить услышанную по телефону информацию, это их и спасло. В двух случаях «курьеры», воспользовавшись тем, что хозяева отвлеклись, украли деньги и ценные вещи.


Всего в деле 104 преступных эпизода


 — 36 мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 66 покушений на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и две кражи (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).


Как рассказали в полиции, преступную группу в 2015 году создал 34-летний мужчина, который отбывал наказание в местах лишения свободы. В нее вошли еще четыре человека — двое из них также были в тюрьме, а двое находились на свободе.


В ГУ МВД рассказали, что пенсионерам звонили мужчины, которые находились за решеткой. Они представлялись родственниками и говорили, что якобы задержаны полицией.


«Легенды были стандартные — ДТП либо драка с причинением тяжкого вреда здоровью.


 При этом злоумышленники просили передать им деньги якобы для того, чтобы избежать уголовной ответственности», — объяснили в правоохранительном ведомстве.


Деньги забирали участники банды, которые были на свободе. Они приходили к жертвам домой под видом сотрудников правоохранительных органов или родственников «потерпевших».


В полиции уточнили, что только один участник преступной группы — 39-летний мужчина — признал свою вину в преступлении, он сотрудничал со следствием.


«Производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении остальных участников организованной группы продолжается», —  заметили в полиции. 


Один из последних случаев, когда новосибирские пенсионеры становились жертвами телефонных мошенников, произошел в конце прошлого года. Тогда 75-летней женщине позвонил якобы главврач областной больницы. Пенсионерка отдала ему за «чудо-лекарство» 1,7 млн руб. 

Ольга Власова
Фото Сергея Мамонтова (РИА Новости)

Прочтений: 10005
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Ипотека от Сбербанка: новые технологии на помощь в решении квартирного вопроса
10 апреля пройдет онлайн-конференция директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Новичонок Н.М.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено