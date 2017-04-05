Белый «Лексус» припарковался прямо перед входом в Оперный театр

Водитель оставил машину на площади перед Оперным театром, в нескольких метрах от входа в культурное учреждение. 


Читательница прислала в редакцию НГС фотографию, на которой видно, что автомобиль «Лексус» припаркован в пешеходной зоне перед Театром оперы и балета.


Белый «Лексус» припарковался прямо перед входом в Оперный театр (фото)


Новосибирцы нередко паркуют машины в тех местах, где им это удобно. Например, недавно иномарку припарковали прямо на аллее Нарымского сквера. Также на прошлой неделе корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил, как машины массово припарковались на месте газона возле дома № 35 по ул. Советской — там, где ранее был замечен BMW боксера Миши Алояна. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Власова
Фото читательницы НГС

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