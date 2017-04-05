Новосибирцы рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Трети новосибирцев для счастья нужно более 80 тыс. руб. в месяц 
Трети новосибирцев для счастья нужно более 80 тыс. руб. в месяц 


Специалисты сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросили 836 жителей Новосибирска и выяснили, зависит ли счастье горожан от размера заработной платы. 


Оказалось, что только 25 % новосибирцев в целом довольны своей зарплатой. А вот 36 % опрошенных «абсолютно не удовлетворены».


«51 % опрошенных горожан зарабатывает до 30 тыс. руб., 26 % — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., остальные — свыше 40 тыс. руб.», — отметили специалисты Зарплаты.ру 


Интересно, что тех, у кого зарплата свыше 70 тыс. руб., а это 6 %, больше, чем тех, у кого зарплата от 60 тыс. до 70 тыс. руб. Такие горожан — всего 2 %.


Трети новосибирцев (34 % опрошенных) для счастья нужно более 80 тыс. руб. ежемесячно, остальных устроят меньшие суммы.


«Среди тех новосибирцев, кто уже доволен своей зарплатой, только 10 % несчастливых людей.


Счастливые новосибирцы в 2 раза чаще имеют дополнительный источник дохода, чем несчастливые — 28 % против 14 %»,  — отмечают авторы исследования.


И те и другие в качестве дополнительного дохода указали подработку —  54 % опрошенных, сдачу недвижимости в аренду — 14 %, и помощь родственников — 12 %.


Ранее специалисты сайта Зарплата.ру выяснили, что в целом в своих зарплатных ожиданиях новосибирские женщины заметно скромнее мужчин: мужчины просят в среднем 30 тыс. руб., а женщины — 25 тыс. руб. 

Ольга Власова
Фото Mojito_mak (EssentialsiStock)

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