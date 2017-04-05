В Новосибирске отлили бюст советскому вождю





Бюст сделан из стеклокомпозита, тонированного под цвет темной бронзы



Новосибирский скульптор Павел Марков изготовил бюст Иосифа Сталина — он готов к установке, однако место до сих пор не согласовано.







«Стоимость работ скульптора в размере 200 тыс. руб. мы оплатили за счет собранных народных денег. С конца августа прошлого года по сегодняшний день нами собрано более 220 тыс. руб.», — сообщил руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.





В ближайшее время активисты планируют заказать гранитный постамент, а также орден «Победа», который они намерены разместить на памятнике вождю.





По словам Денисюка, активисты хотели открыть памятник Сталину к 9 Мая, однако до сих пор не получили ответа из мэрии.





Напомним, в сентябре инициативная группа обратилась в мэрию Новосибирска и предложила установить бюст Иосифу Сталину в сквере Героев Революции.





«Заслуги Сталина в истории Родины бесспорны», — убеждал тогда членов худсовета Денисюк. В частности, считает общественник, под руководством Сталина в Советском Союзе осуществили индустриализацию, прорыв в области науки и техники, укрепили обороноспособность, а также одержали победу в Великой Отечественной войне.





Однако членам худсовета мэрии идея установки памятника советскому вождю в сквере Героев Революции не пришлась по душе. В качестве альтернативных вариантов общественники назвали тогда места на ул. Ленина около ДК Октябрьской революции или на Комсомольском проспекте недалеко от вокзала Новосибирск-Главный.