В Новосибирске отлили бюст советскому вождю


Бюст сделан из стеклокомпозита, тонированного под цвет темной бронзы
Бюст сделан из стеклокомпозита, тонированного под цвет темной бронзы

Новосибирский скульптор Павел Марков изготовил бюст Иосифа Сталина — он готов к установке, однако место до сих пор не согласовано. 


«Стоимость работ скульптора в размере 200 тыс. руб. мы оплатили за счет собранных народных денег. С конца августа прошлого года по сегодняшний день нами собрано более 220 тыс. руб.», — сообщил руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.


В ближайшее время активисты планируют заказать гранитный постамент, а также орден «Победа», который они намерены разместить на памятнике вождю. 


По словам Денисюка, активисты хотели открыть памятник Сталину к 9 Мая, однако до сих пор не получили ответа из мэрии. 


Напомним, в сентябре инициативная группа обратилась в мэрию Новосибирска и предложила установить бюст Иосифу Сталину в сквере Героев Революции. 


«Заслуги Сталина в истории Родины бесспорны», — убеждал тогда членов худсовета Денисюк. В частности, считает общественник, под руководством Сталина в Советском Союзе осуществили индустриализацию, прорыв в области науки и техники, укрепили обороноспособность, а также одержали победу в Великой Отечественной войне.


Однако членам худсовета мэрии идея установки памятника советскому вождю в сквере Героев Революции не пришлась по душе. В качестве альтернативных вариантов общественники назвали тогда места на ул. Ленина около ДК Октябрьской революции или на Комсомольском проспекте недалеко от вокзала Новосибирск-Главный. 

Ольга Власова
Фото предоставлено общественниками

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