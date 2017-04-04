Новосибирцам показали трогательный фильм о культуре тридцатилетней давности

Редкие кадры из истории новосибирского театра
Редкие кадры из истории новосибирского театра

В честь своего 87-летия Новосибирский театр «Глобус» обнародовал архивные кадры, посвященные юным зрителям конца 80-х – начала 90-х годов.


День рождения театр празднует сегодня, 4 апреля. «Датой основания и началом деятельности нашего театра считается 4 апреля 1930 года. Именно в этот день в Новосибирск прибыли артисты ленинградского ТЮЗа. А уже в 1993 году театр получает новое имя — "Глобус". В честь такого прекрасного события предлагаем вам посмотреть уникальные архивные кадры к 60-летию Новосибирского ТЮЗа»,  — сообщили представители театра.


Сегодня они выложили в сеть фильм «Новосибирскому ТЮЗу — 60» (Сибирь на экране № 16/1991), который показывает театралов города в 1991 году и раньше. Также в фильме представлены история театра,  портреты известных артистов, стоявших у истоков «Глобуса», и тогдашних зрителей. Одна из основных рассказчиц — легендарная Зоя Булгакова. Она умерла в феврале этого года, на 103-м году жизни.  



Это далеко не первая ретроспектива жизни Новосибирска. Недавно сотрудники «Новосибирского дома документального кино» нашли в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Москве уникальные кадры хроники, которые горожане не видели с 60–70-х годов. 


Оцифрованные находки показали всем желающим в кинотеатре «Победа».

Анна Наумецва
Видео youtube.com, канал GLOBUSTHEATRE

Прочтений: 1267
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено