Новосибирцам показали трогательный фильм о культуре тридцатилетней давности

Редкие кадры из истории новосибирского театра

В честь своего 87-летия Новосибирский театр «Глобус» обнародовал архивные кадры, посвященные юным зрителям конца 80-х – начала 90-х годов.







День рождения театр празднует сегодня, 4 апреля. «Датой основания и началом деятельности нашего театра считается 4 апреля 1930 года. Именно в этот день в Новосибирск прибыли артисты ленинградского ТЮЗа. А уже в 1993 году театр получает новое имя — "Глобус". В честь такого прекрасного события предлагаем вам посмотреть уникальные архивные кадры к 60-летию Новосибирского ТЮЗа», — сообщили представители театра.





Сегодня они выложили в сеть фильм «Новосибирскому ТЮЗу — 60» (Сибирь на экране № 16/1991), который показывает театралов города в 1991 году и раньше. Также в фильме представлены история театра, портреты известных артистов, стоявших у истоков «Глобуса», и тогдашних зрителей. Одна из основных рассказчиц — легендарная Зоя Булгакова. Она умерла в феврале этого года, на 103-м году жизни.









Это далеко не первая ретроспектива жизни Новосибирска. Недавно сотрудники «Новосибирского дома документального кино» нашли в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Москве уникальные кадры хроники, которые горожане не видели с 60–70-х годов.





Оцифрованные находки показали всем желающим в кинотеатре «Победа».