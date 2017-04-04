Директор строительной компании не доплатил в казну 16 миллионов и пошел под суд

Директор стройкомпании подделывал налоговые декларации 
Директор стройкомпании подделывал налоговые декларации 

32-летний руководитель строительной компании «ВираСтрой» — тезки известного в Новосибирске застройщика –— предстанет перед судом за уклонение от налогов.


В Следственном управлении СК РФ по НСО пояснили, что компания «ВираСтрой», директор которой стал фигурантом уголовного дела, уже перестала существовать и вычеркнута из всех реестров. К застройщику ЖК «Матрешкин двор» и др. эта фирма отношения не имеет.


По версии следствия, с июля 2010 года по апрель 2014 года директор строительной фирмы ООО «ВираСтрой» предоставлял в налоговую инспекцию ложные декларации с завышенными расходами. Некоторые сделки, информация о которых была задекларирована, фактически не совершались. В результате этих махинаций казна не досчиталась 16 202 709 руб.


Сейчас у обвиняемого арестовали машину. 


Следователи собрали доказательства по делу и собираются направить его в суд для рассмотрения по существу. Директору строительной фирмы вменяют уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). 


Это не первый случай, когда новосибирский предприниматель попадает в поле зрения следователей из-за недобросовестной уплаты налогов. Например, директор дилерской компании заплатил больше 23 млн руб. в казну только после того, как в отношении него возбудили дело.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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