Новосибирцев напугала мертвая рыба в котловане на Юго-Западном

Мертвая рыба в котловане
Мертвая рыба в котловане

Жители Юго-Западного жилмассива, чьи дома соседствуют с котлованом, обнаружили в нем вмерзших в лед мертвых окуней.


«Множество мертвой рыбы. Что ее убило? Стоки, сливы с ливневок, ассенизаторских машин или что-то другое?» — задается вопросом местный житель, который сегодня обратился в редакцию НГС.НОВОСТИ, показав фото мертвых окуней.


По его словам, погибшая рыба показалась на днях, когда водоем начал оттаивать. «Просто еще месяц льда. И что там подо льдом и в каком количестве окажется — неизвестно. Сейчас уже замерзло все», — описал ситуацию очевидец.


Читатель переживает, что мертвая рыба еще продолжит всплывать
Читатель переживает, что мертвая рыба еще продолжит всплывать


НГС.НОВОСТИ направили запрос в администрацию Ленинского района, чтобы в ближайшее время получить комментарий по этой ситуации и ответить на вопрос, как давно из котлована брали пробы воды.


Это место считается самым опасным для купания на территории Новосибирска, но каждый пляжный сезон привлекает отдыхающих. Поэтому из котлована нередко достают утопленников.

Анна Наумцева
Фото Дмитрия Седакова

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