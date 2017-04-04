ДТП с автобусом и «Мицубиси» перекрыло въезд в крупный жилмассив

Участники ДТП

Автобус занесло на скользкой дороге напротив новосибирского планетария и выбросило на встречную полосу в Mitsubishi Outlander — дорога на Ключ-Камышенское плато оказалась перекрыта.







«Mitsubishi Outlander поднимался со стороны ул. Большевистская в сторону Ключ-Камышенского плато, автобус без пассажиров двигался навстречу. При повороте автобус занесло и бросило на "встречку" в "Мицубиси". Удар пришелся в водительскую дверь, в результате чего водитель "Аутлендера" получил удар в район плеча. Вызвали "скорую помощь", медики осматривают пострадавшего», — описали происходящее представители мобильного приложения «Автоспас».





В итоге водитель легкового автомобиля от госпитализации отказался.







Пробка





По данным аваркомов, ДТП полностью перекрыло проезд. «Объезжают по обочине. Собралась длинная пробка, начиная от самой Большевички», — отметили в «Автоспасе».







Из-за снегопада дорожная ситуация в Новосибирске сейчас сложная. ГИБДД просит водителей быть внимательными и закладывать на дорогу больше времени.