ДТП с автобусом и «Мицубиси» перекрыло въезд в крупный жилмассив

Участники ДТП
Участники ДТП

Автобус занесло на скользкой дороге напротив новосибирского планетария и выбросило на встречную полосу в Mitsubishi Outlander — дорога на Ключ-Камышенское плато оказалась перекрыта.


«Mitsubishi Outlander поднимался со стороны ул. Большевистская в сторону Ключ-Камышенского плато, автобус без пассажиров двигался навстречу. При повороте автобус занесло и бросило на "встречку" в "Мицубиси". Удар пришелся в водительскую дверь, в результате чего водитель "Аутлендера" получил удар в район плеча. Вызвали "скорую помощь", медики осматривают пострадавшего», — описали происходящее представители мобильного приложения «Автоспас». 


В итоге водитель легкового автомобиля от госпитализации отказался.


Пробка
Пробка


По данным аваркомов, ДТП полностью перекрыло проезд. «Объезжают по обочине. Собралась длинная пробка, начиная от самой Большевички», — отметили в «Автоспасе».


Из-за снегопада дорожная ситуация в Новосибирске сейчас сложная. ГИБДД просит водителей быть внимательными и закладывать на дорогу больше времени.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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