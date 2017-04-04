Метель парализовала движение в Новосибирске: самые загруженные места

Ул. Большевистская в пробке

Снегопад, который начался сегодня во второй половине дня, существенно ухудшил дорожную ситуацию в вечерний час пик — сейчас в Новосибирске собрались пробки в 8 баллов.







«На сложные перекрестки выставили регулировщиков. Например, на пл. Труда. Стараемся увеличивать пропускную способность дорог, смотрим, где машины неправильно припаркованы — убираем. Что касается пробок — мы не в Краснодаре живем. Водителям надо быть внимательнее, закладывать больше времени на дорогу с работы», — отметил руководитель отдела пропаганды городской Госавтоинспекции Сергей Страдымов.







Представители мобильного приложения «Автоспас», ссылаясь на информацию от своих подписчиков, говорят, что снег на правом берегу идет сильнее, чем на левом. «На ул. Трикотажная собралась пробка от пр. Дзержинского до "горбатого" моста. На мосту ДТП с незначительными повреждениями осложняет движение», — предупреждают в «Автоспасе».







Пробки достигли 8 баллов





Ранее предупреждение для горожан выпустил пресс-центр мэрии. Снегопад продолжится и завтра. Температура воздуха в ближайшие часы составит 0…+2 градуса, а ночью опустится до –7…–9 градусов.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность ул. Большевистской уже сейчас на три бала выше обычного и составляет 6 баллов. Пробка достигла почти 3 км, скорость машин в потоке — 5 км/ч.







Также тяжело проехать в сторону ул. Станционной с пр. Энергетиков, в сторону аэропорта. На Красном проспекте скорость движения не превышает 7 км/ч — пробка тянется от ул. Орджоникидзе до ул. Достоевского. Сильно затруднено движение по ул. Дуси Ковальчук в сторону Горбольницы.







Общая ситуация с пробками на магистралях оценивается в 9 баллов.

