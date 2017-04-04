Еще один новосибирец попался на купленной ради школы прописке





Это второй случай в Новосибирске, когда отец покупает прописку ради того, чтобы устроить ребенка в первый класс определенной школы

В Новосибирске 45-летнего мужчину подозревают в покупке прописки для того, чтобы устроить ребенка в первый класс нужной школы.





Как сообщили в прокуратуре Железнодорожного района, в ведомство обратился директор одной из городских школ. Его смутило, что в стопке документов о регистрации родителей потенциальных первоклассников один из них выделяется — на нем стояла другая подпись сотрудника УФМС, отличная от подписей на других.







По итогам прокурорской проверки оказалось, что один из родителей — 45-летний отец — предположительно, использовал подложные документы. В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В пресс-службе ведомства НГС.НОВОСТИ отказались называть детали преступления, а также номер школы, о которой идет речь, до окончания расследования.







В ведомстве отметили, что это второй случай использования фиктивных документов при устройстве ребенка в школу в Новосибирске — решение по первому вынесли 36-летнему мужчине в начале марта. Он хотел записать своего ребенка в элитный лицей № 9.