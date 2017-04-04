Суд обязал популярный санаторий под Новосибирском снести гостевые домики

Так выглядят гостевые домики в санатории

Бердский городской суд поддержал иск прокуратуры к санаторию «Сибиряк» и обязал снести гостевые домики с муниципальной земли.





Решение суд вынес сегодня, 4 апреля.







«Прокурор города Бердска потребовал, чтобы санаторий-профилакторий снес восемь домиков контейнерного типа на сваях и беседку. Их незаконно воздвигли на двух земельных участках — в лесу и у реки», — сообщили в суде Бердска и добавили, что земли, где сейчас стоят домики, частично принадлежат санаторию, частично — городу.





Требования прокуратуры удовлетворили полностью, отметили в суде, но решение может быть обжаловано.







Гостевой домик у реки





Согласно ли руководство санатория с решением суда и будет ли его обжаловать, в «Сибиряке» оперативно уточнить не смогли.







По данным сайта санатория, «стильные экодома в лесу и на реке» площадью 45 кв. м вмещают до 6 человек, оборудованы кухней, душем и санузлом.







Не все конфликты, связанные с земельными участками в Новосибирске и окрестностях, удается решить мирно. Например, недавно полиция закончила расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, чья компания получила в аренду у государства участок земли для строительства санатория. Однако из-за проблем с деньгами она так и не приступила к стройке, зато успела накопить долги по аренде.