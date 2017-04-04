Полицейские каждый час проводят обходы в новосибирском метро

Днем 4 апреля в Новосибирске продолжились усиленные проверки безопасности в метрополитене после теракта в Санкт-Петербурге.


Об усилении проверки НГС.НОВОСТИ сообщали утром — в метро у каждой рамки дежурил наряд полиции, а сотрудники проверяли всех пассажиров с рюкзаком или спортивной сумкой, помогали полицейским специально обученные собаки.


Днем представители мэрии Новосибирска позвали журналистов в вестибюль станции метро «Красный проспект», чтобы показать на деле, как сотрудники подземки и полиция справляются с навалившейся на них нагрузкой. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, дневная проверка ничем не отличалась от той, что началась еще с утра после заявления мэра об усилении проверок на общественном транспорте. Отсутствовала лишь служебная собака, которая появилась вместе с полицейским чуть позже.


Как рассказал сотрудник полиции метрополитена, старший сержант Сергей Банников, полицейские продолжили работу в усиленном режиме: 


«Мы каждый час делаем обходы на станциях метрополитена, служебных помещений, вестибюлей, все что есть — осматриваем, 


находимся на контроле и помогаем сотрудникам полиции, несем усиленный порядок службы — практически вдвое увеличился штат», — сказал он.


Напомним, вчера в питерской подземке прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек и еще около 50 оказались госпитализированы с различными травмами.

Тимур Брук
Фото Александра Агафонова

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