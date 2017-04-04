Полиция разыскивает авторов очередной панической рассылки по WhatsApp

Новосибирцам приходят сообщения с «предупреждениями» о готовящихся терактах.


Полиция разыскивает авторов очередной панической рассылки по WhatsApp


Сообщение пришло читателю НГС в мессенджере WhatsApp 4 апреля. Мужчина прислал снимок сообщения в редакцию НГС.НОВОСТИ.


«Первоисточник в ФСБ РФ сообщает, что в связи с действиями России в Сирии (на территории ИГИЛ) готовятся серии терактов в крупных городах России.


Просьба не выходить в массовые скопления людей, торговые центры, развлекательные комплексы и гипермаркеты. Уважаемые граждане РФ и гости нашей страны примите к сведению. По информации из ФСБ РФ и МВД в Российскую Федерацию заслано 18 террористов-смертников, в ближайшие выходные возможны теракты в крупных торговых центрах. Предупредите знакомых и близких», — говорилось в сообщении.


В список сибирских городов, где якобы готовятся теракты, кроме Новосибирска попали соседние Омск и Красноярск.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что полиция занимается поиском авторов рассылок, однако нельзя утверждать, что это именно новосибирцы.


«Технические способы определения отправителя существуют. Проверки по таким сообщениям проводятся», — передали в МВД.


Новосибирцы не первый раз получают такие сообщения о якобы готовящихся терактах, они приходили в мессенджеры и раньше. Очередная волна рассылок по WhatsApp прошла после трагических событий в Санкт-Петербурге, где вчера прогремел взрыв в метро. 


По уточненным данным, жертвами происшествия стали 14 человек. 11 из них погибли на месте. В больницах города остаются 49 человек. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, сообщает ТАСС.


Сегодня с утра новосибирцы выражают свою скорбь в социальных сетях. В Instagram появились посты со словами поддержки в адрес жителей Санкт-Петербурга. Свои соболезнования выразили также губернатор Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


У входа в метро на станции «Красный проспект» появились красные гвоздики — их принесли новосибирцы, чтобы почтить память погибших.


За несколько дней до трагических событий новосибирцы решили проверить безопасность новосибирской подземки. Они слились с толпой и смогли попасть в метро с висящим на поясе пистолетом и гранатой в кармане.

Ольга Власова
Фото Натальи Селиверстовой (РИА Новости)

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