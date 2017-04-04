Врачи спасли девушку, которая прилетела из Якутии с разорванной аортой

Молодая жительница Якутии попала в серьезную аварию и получила страшные травмы, включая смертельно опасный разрыв аорты, — девушку отправили в Новосибирск, где ее прооперировали врачи клиники Мешалкина.





Вилена и новосибирский хирург Олег Крестьянинов



32-летняя якутянка Вилена Готовцева попала в аварию, когда возвращалась с работы на такси, — водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб, рассказали в Сибирском федеральном биомедицинском исследовательском центре им. академика Мешалкина. От сильного удара она потеряла сознание. Девушка очнулась, когда проходившие мимо молодые люди пытались вытащить ее из машины.







«Когда я пришла в сознание, увидела, что лобовое стекло разбито.





С трудом повернула голову ― водителя не было на месте; сбежал, оставив открытые двери. Ничего не чувствовала, кроме ужасной жгучей боли в груди»,





― передают слова Вилены в клинике Мешалкина.







Девушка попала сначала к местным врачам в якутской Республиканской больнице № 2 ― они диагностировали множественные переломы бедер, сломанные кости таза, внутренние разрывы органов и разрыв аорты с формированием аневризмы. Вилена пролежала в реанимации около месяца. Якутские врачи сделали дополнительное томографическое исследование, которое показало, что аорта может разорваться в любой момент, что может привести к смерти.







Как пояснил НГС.НОВОСТИ эндоваскулярный хирург клиники Мешалкина Руслан Ибрагимов, якутские врачи обратились к новосибирским хирургам ― они обсудили ситуацию по Skype и решили отправить девушку в клинику Мешалкина.





Машина «скорой помощи» привезла Вилену в якутский аэропорт, а из новосибирского аэропорта девушку забрала «скорая» клиники Мешалкина







Руслан Ибрагимов подчеркнул, что врачи с обеих сторон оценили все возможные риски полета на самолете: состояние девушки было стабильным, поэтому машина «скорой помощи» отвезла Вилену в якутский аэропорт. В новосибирском аэропорту «Толмачёво» ее так же встретила «скорая» и отвезла в клинику на операцию.







«Аневризма аорты, возникшая после травмы, ― как мина замедленного действия внутри организма человека. Невозможно вычислить, когда она разорвется: через 20 лет или два часа.





Любой скачок давления может привести к разрыву, поэтому принято оперировать такие патологии незамедлительно», ― цитируют в клинике заведующего кардиохирургическим отделением эндоваскулярной диагностики и лечения клиники Олега Крестьянинова.







Девушке предстоит долгое восстановление, но жизнью она больше не рискует, заверили врачи





Новосибирские хирурги установили специальный каркас на поврежденный участок аорты, сама операция заняла всего около 2 часов. По словам врачей, Вилена будет еще долго восстанавливаться после травм и операции, но риска для жизни больше нет.







«Самое тяжелое время было в реанимации после комы, когда начала осознавать, что случилось. Будет все со мной хорошо или нет, буду ли я вообще жить. Врачи говорили, что аорта у меня непредсказуемая: в любой момент может разорваться», ― вспоминает девушка.







Врачи Новосибирска периодически делятся с НГС.НОВОСТИ особенно сложными историями спасения пациентов. Например, несколько месяцев назад врачи горбольницы № 1 рассказали, как спасли беременную женщину, пережившую инсульт, — обычно им приходится выбирать между жизнями матери и ребенка.