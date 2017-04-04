Врачи спасли девушку, которая прилетела из Якутии с разорванной аортой

Молодая жительница Якутии попала в серьезную аварию и получила страшные травмы, включая смертельно опасный разрыв аорты, — девушку отправили в Новосибирск, где ее прооперировали врачи клиники Мешалкина.


Вилена и новосибирский хирург Олег Крестьянинов
Вилена и новосибирский хирург Олег Крестьянинов

32-летняя якутянка Вилена Готовцева попала в аварию, когда возвращалась с работы на такси, — водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб, рассказали в Сибирском федеральном биомедицинском исследовательском центре им. академика Мешалкина. От сильного удара она потеряла сознание. Девушка очнулась, когда проходившие мимо молодые люди пытались вытащить ее из машины.


«Когда я пришла в сознание, увидела, что лобовое стекло разбито.


С трудом повернула голову ― водителя не было на месте; сбежал, оставив открытые двери. Ничего не чувствовала, кроме ужасной жгучей боли в груди», 


― передают слова Вилены в клинике Мешалкина.


Девушка попала сначала к местным врачам в якутской Республиканской больнице № 2 ― они диагностировали множественные переломы бедер, сломанные кости таза, внутренние разрывы органов и разрыв аорты с формированием аневризмы. Вилена пролежала в реанимации около месяца. Якутские врачи сделали дополнительное томографическое исследование, которое показало, что аорта может разорваться в любой момент, что может привести к смерти.


Как пояснил НГС.НОВОСТИ эндоваскулярный хирург клиники Мешалкина Руслан Ибрагимов, якутские врачи обратились к новосибирским хирургам ― они обсудили ситуацию по Skype и решили отправить девушку в клинику Мешалкина.


Машина «скорой помощи» привезла Вилену в якутский аэропорт, а из новосибирского аэропорта девушку забрала «скорая» клиники Мешалкина
Машина «скорой помощи» привезла Вилену в якутский аэропорт, а из новосибирского аэропорта девушку забрала «скорая» клиники Мешалкина


Руслан Ибрагимов подчеркнул, что врачи с обеих сторон оценили все возможные риски полета на самолете: состояние девушки было стабильным, поэтому машина «скорой помощи» отвезла Вилену в якутский аэропорт. В новосибирском аэропорту «Толмачёво» ее так же встретила «скорая» и отвезла в клинику на операцию.


«Аневризма аорты, возникшая после травмы, ― как мина замедленного действия внутри организма человека. Невозможно вычислить, когда она разорвется: через 20 лет или два часа. 


Любой скачок давления может привести к разрыву, поэтому принято оперировать такие патологии незамедлительно», ― цитируют в клинике заведующего кардиохирургическим отделением эндоваскулярной диагностики и лечения клиники Олега Крестьянинова.


Девушке предстоит долгое восстановление, но жизнью она больше не рискует, заверили врачи
Девушке предстоит долгое восстановление, но жизнью она больше не рискует, заверили врачи


Новосибирские хирурги установили специальный каркас на поврежденный участок аорты, сама операция заняла всего около 2 часов. По словам врачей, Вилена будет еще долго восстанавливаться после травм и операции, но риска для жизни больше нет.


«Самое тяжелое время было в реанимации после комы, когда начала осознавать, что случилось. Будет все со мной хорошо или нет, буду ли я вообще жить. Врачи говорили, что аорта у меня непредсказуемая: в любой момент может разорваться», ― вспоминает девушка.


Врачи Новосибирска периодически делятся с НГС.НОВОСТИ особенно сложными историями спасения пациентов. Например, несколько месяцев назад врачи горбольницы № 1 рассказали, как спасли беременную женщину, пережившую инсульт, — обычно им приходится выбирать между жизнями матери и ребенка.

Мария Морсина
Фото предоставлены пресс-службой клиники Мешалкина

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