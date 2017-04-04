К новосибирскому аналогу «службы 911» подключили всех крупных сотовых операторов





«Система-112» теперь доступна для абонентов всех основных сотовых операторов



В Новосибирской области всех основных сотовых операторов подключили к «Системе-112», которая объединяет все экстренные службы.







«Это операторы МТС, Билайн, МегаФон, Тele2 и "Ростелеком"», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе правительства НСО.







При наборе 04, 03, 02 или 01 звонящего будут автоматически переводить в контактный центр «Системы-112».







Подключать сотовых операторов к системе начали с декабря 2016 года. Это делалось поэтапно, чтобы предотвратить возможные сбои в работе системы, уточнили в правительстве.







«Поэтапное внедрение позволило отработать возможные внештатные ситуации и повысить эффективность координации взаимодействия экстренных оперативных служб.





С начала подключения сотовых операторов на номер 112 уже поступило более 200 тыс. вызовов»,





— пояснил руководитель областного департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов.







На сегодня «Система-112» работает в режиме промышленной эксплуатации в шести субъектах РФ. Новосибирская область — первый регион в Сибири, где полностью наладили работу системы, отчитались в пресс-службе правительства НСО.







В прошлом году система работала в режиме опытной эксплуатации. Тогда за полгода на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило более 23 тыс. звонков, в основном они носят справочный характер, на втором месте — обращения в дежурно-диспетчерские службы полиции.







Справка: «Система-112» — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории РФ. Предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья. Она призвана заменить все короткие номера экстренных служб, таких как «01», «02», «03», «04» (Википедия).

