Новосибирцев предупредили о надвигающейся метели


По прогнозу синоптиков, на город обрушится метель и мокрый снег
По прогнозу синоптиков, на город обрушится метель и мокрый снег

Сегодня и завтра в Новосибирске спрогнозировали сильный порывистый ветер со снегом.


Предупреждение о «неблагоприятных погодных условиях» сегодня объявила мэрия. По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня вечером, 4 апреля, и завтра ночью в городе и по области ожидается мокрый снег, порывистый ветер, метель и гололед на дорогах. Ветер юго-западный 7–12 м/с с порывами до 17 м/с.


Температура воздуха в ближайшие часы составит 0…+2 градуса, а ночью опустится до –7…–9 градусов. Завтра также ожидается снегопад.


В пресс-службе мэрии напомнили телефон, по которому нужно позвонить, если возникла чрезвычайная ситуация — 051.


Вчера в Новосибирском Гидрометцентре пояснили, что в начале этой недели НСО «будет находиться в системе пробегающих волновых циклонических возмущений в атмосферных фронтах», из-за чего ожидаются осадки в виде мокрого снега. По их данным, потепления новосибирцам стоит ждать с четверга, 6 апреля.


Напомним, из-за сильного ветра на прошлой неделе несколько домов остались без света. Стихия также повредила остановочные павильоны, дорожные знаки и кровли зданий.

Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой

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