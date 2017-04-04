Новосибирцев предупредили о надвигающейся метели





По прогнозу синоптиков, на город обрушится метель и мокрый снег

Сегодня и завтра в Новосибирске спрогнозировали сильный порывистый ветер со снегом.





Предупреждение о «неблагоприятных погодных условиях» сегодня объявила мэрия. По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня вечером, 4 апреля, и завтра ночью в городе и по области ожидается мокрый снег, порывистый ветер, метель и гололед на дорогах. Ветер юго-западный 7–12 м/с с порывами до 17 м/с.





Температура воздуха в ближайшие часы составит 0…+2 градуса, а ночью опустится до –7…–9 градусов. Завтра также ожидается снегопад.







В пресс-службе мэрии напомнили телефон, по которому нужно позвонить, если возникла чрезвычайная ситуация — 051.







Вчера в Новосибирском Гидрометцентре пояснили, что в начале этой недели НСО «будет находиться в системе пробегающих волновых циклонических возмущений в атмосферных фронтах», из-за чего ожидаются осадки в виде мокрого снега. По их данным, потепления новосибирцам стоит ждать с четверга, 6 апреля.







Напомним, из-за сильного ветра на прошлой неделе несколько домов остались без света. Стихия также повредила остановочные павильоны, дорожные знаки и кровли зданий.

