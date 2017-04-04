Водитель попросил полуголого прохожего уйти с дороги и получил перелом носа

Новосибирец получил 8 месяцев исправительных работ за то, что сломал нос водителю «Мицубиси», который попросил его уйти с дороги.





Дело о дорожном конфликте рассмотрела мировой судья из Первомайского района

Инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска. Как выяснил суд, водитель внедорожника «Мицубиси Монтеро Спорт» ехал по улице и увидел незнакомца, который шел посередине дороги. Водитель посигналил прохожему и показал ему жестом, чтобы тот ушел на обочину. Но незнакомец не отреагировал.







По словам водителя, прохожий был вместе с ребенком лет семи и вел себя агрессивно — нападал на проезжающие машины.







«На дороге нет тротуара, пешеходы ходят по проезжей части, он не мог объехать <прохожего>, так как у него большая машина, остановился и сказал тому в открытое окно "Уйди", но тот не ушел. <Прохожий> был одет в спортивные штаны, олимпийку и с голым торсом. Тогда он вышел из автомобиля, взял <прохожего> левой рукой за правый рукав и отвел на обочину, а когда он повернулся, чтобы уйти, <прохожий> левой рукой нанес ему удар в нос, и сразу сломал его, так как у него хлынула кровь из носа», — приводятся показания водителя в приговоре мирового судьи 4-го судебного участка Первомайского района Новосибирска.







После этого прохожий продолжил драться, отмечают в суде. Как утверждает водитель «Мицубиси», сам он в драку не лез и оппонента не оскорблял, а только закрывался от его ударов. После произошедшего он сел в машину и поехал домой, а позже вызвал полицию и «скорую помощь».







Врачи обнаружили у водителя легкие травмы, в том числе закрытый перелом носа, следует из приговора суда.







После водитель вспомнил, что где-то за месяц до этого происшествия он видел, как его обидчик шел по улице вместе с женщиной, а рядом с ними была крупная собака. Мужчина сделал им замечание, спросив, почему собака бегает без поводка и намордника. Хозяин собаки ответил, что «ему так нравится».







По мнению водителя, прохожий мог наброситься на него, потому что припомнил ему этот случай, говорится в приговоре.







Дочь водителя, ехавшая в машине вместе с отцом и маленькой дочерью, заметила, что прохожий шатался, и предположила, что он был пьян. Такой же вывод сделал и полицейский, который позже приехал за подсудимым, чтобы доставить его в отдел. В то же время жена задержанного мужчины и его соседка утверждают, что он был трезвым.







В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, но давать показания отказался. Ранее он заявлял полицейским, что водитель первым набросился на него с кулаками и поэтому он один раз ударил обидчика по лицу, сообщили в суде.







13 марта мировой судья Елена Матлахова признала ранее судимого мужчину виновным по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и приговорила его к 8 месяцам исправительных работ. Отбывать это наказание подсудимый должен на своей основной работе (как следует из приговора суда, мужчина работает каменщиком в ООО «ПСФ»). При этом 10 % его заработка пойдут в доход государства.







Кроме того, суд обязал мужчину вылечиться от алкоголизма и наркомании.







Конфликты между водителями и пешеходами в Новосибирске случаются нередко. Так, двумя неделями ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о прохожем, который бросался на ехавшие и припаркованные машины на ул. Богдана Хмельницкого.