Водитель попросил полуголого прохожего уйти с дороги и получил перелом носа

Новосибирец получил 8 месяцев исправительных работ за то, что сломал нос водителю «Мицубиси», который попросил его уйти с дороги.


Дело о дорожном конфликте рассмотрела мировой судья из Первомайского района
Дело о дорожном конфликте рассмотрела мировой судья из Первомайского района

Инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска. Как выяснил суд, водитель внедорожника «Мицубиси Монтеро Спорт» ехал по улице и увидел незнакомца, который шел посередине дороги. Водитель посигналил прохожему и показал ему жестом, чтобы тот ушел на обочину. Но незнакомец не отреагировал.


По словам водителя, прохожий был вместе с ребенком лет семи и вел себя агрессивно — нападал на проезжающие машины.


«На дороге нет тротуара, пешеходы ходят по проезжей части, он не мог объехать <прохожего>, так как у него большая машина, остановился и сказал тому в открытое окно "Уйди", но тот не ушел. <Прохожий> был одет в спортивные штаны, олимпийку и с голым торсом. Тогда он вышел из автомобиля, взял <прохожего> левой рукой за правый рукав и отвел на обочину, а когда он повернулся, чтобы уйти, <прохожий> левой рукой нанес ему удар в нос, и сразу сломал его, так как у него хлынула кровь из носа», — приводятся показания водителя в приговоре мирового судьи 4-го судебного участка Первомайского района Новосибирска.


После этого прохожий продолжил драться, отмечают в суде. Как утверждает водитель «Мицубиси», сам он в драку не лез и оппонента не оскорблял, а только закрывался от его ударов. После произошедшего он сел в машину и поехал домой, а позже вызвал полицию и «скорую помощь».


Врачи обнаружили у водителя легкие травмы, в том числе закрытый перелом носа, следует из приговора суда.


После водитель вспомнил, что где-то за месяц до этого происшествия он видел, как его обидчик шел по улице вместе с женщиной, а рядом с ними была крупная собака. Мужчина сделал им замечание, спросив, почему собака бегает без поводка и намордника. Хозяин собаки ответил, что «ему так нравится».


По мнению водителя, прохожий мог наброситься на него, потому что припомнил ему этот случай, говорится в приговоре.


Дочь водителя, ехавшая в машине вместе с отцом и маленькой дочерью, заметила, что прохожий шатался, и предположила, что он был пьян. Такой же вывод сделал и полицейский, который позже приехал за подсудимым, чтобы доставить его в отдел. В то же время жена задержанного мужчины и его соседка утверждают, что он был трезвым.


В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, но давать показания отказался. Ранее он заявлял полицейским, что водитель первым набросился на него с кулаками и поэтому он один раз ударил обидчика по лицу, сообщили в суде.


13 марта мировой судья Елена Матлахова признала ранее судимого мужчину виновным по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и приговорила его к 8 месяцам исправительных работ. Отбывать это наказание подсудимый должен на своей основной работе (как следует из приговора суда, мужчина работает каменщиком в ООО «ПСФ»). При этом 10 % его заработка пойдут в доход государства.


Кроме того, суд обязал мужчину вылечиться от алкоголизма и наркомании.


Конфликты между водителями и пешеходами в Новосибирске случаются нередко. Так, двумя неделями ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о прохожем, который бросался на ехавшие и припаркованные машины на ул. Богдана Хмельницкого.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

Прочтений: 8564
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено