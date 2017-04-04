Двадцать человек эвакуировали из-за дымящегося подвала в тихом центре

Возле ул. Коммунистической, 26
Возле ул. Коммунистической, 26

Днем 4 апреля в центре Новосибирска из дома на ул. Коммунистической эвакуировали два десятка человек из-за пожара в подвале.


Происшествие случилось в доме № 26, спасатели выехали на вызов в 15:03.


«По прибытии на место вызова пожарным подразделением было обнаружено, что из подвального помещения идет дым. Из подъезда было эвакуировано 20 человек, состояние удовлетворительное», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, добавив, что в подвале горели деревянные постройки.


По информации на 15:30 спасатели еще работали месте. Что горело, пока неизвестно.


Это не первый пожар за сегодня — ночью на ул. Ватутина загорелись три автомобиля.

Елена Громкова
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