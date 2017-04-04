Мужчина на «Родниках» облил себя бензином и поджег

Новосибирские медики увезли в больницу 51-летнего мужчину, который загорелся в Калининском районе.


Мужчина на «Родниках» облил себя бензином и поджег

Информация о том, что мужчина облил себя бензином и поджег на перекрестке ул. Земнухова и Краузе появилась в социальной сети «ВКонтакте», в ГУ МВД по НСО эту информацию подтвердили.


«Такое действительно было. По мотивам пока ничего сказать не могу, мужчина 1966 года рождения, его "скорая" доставила в больницу», — сообщил сотрудник отдела взаимодействия со СМИ областной полиции Михаил Бирюков.


На момент публикации новости, по данным полиции, мужчина был жив, но никаких подробностей о его состоянии не было. Информация о случившемся поступила в ГУ МВД около 10 утра.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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