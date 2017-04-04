Новосибирский фотограф снял Большой каньон с вертолета

Большой каньон — один из глубочайших каньонов в мире



Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии Большого каньона, над которым он летал на вертолете.







Фото появились в официальных аккаунтах Степанова в соцсетях накануне. По его словам, снимки он сделал в прошлом году, во время одного из полетов в США, а сейчас решил опубликовать в сети.







«Я когда по штатам ездил, хотел поснимать города, потому что моя сфера съемки — это города. Природа меня не так сильно привлекает, я на это упора не делал. Мне просто хотелось посмотреть на каньон с высоты. Там много кто летает, нашел вертолет. Не было никакой идеи, коммерческого смысла — я снимал заодно», — объяснил Степанов корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Фотограф также поделился своими впечатлениями от каньона.





«Похоже с вертолета его смотреть не надо, потому что я масштаба не прочувствовал. Я не могу сказать, что он такой здоровый, как о нем говорили — что он два километра глубиной, у него перепады высот. Может, если к краю подойти пешком, то возможно прочувствуешь. Хотя, конечно, буйство красок, масштабы его потрясают, перспективы уходят его за горизонт. Что меня точно поразило в этом рельефе — насколько резко он начинается», — заметил Степанов. Он отметил, что каньон неожиданно возникает после пустыни в окрестностях Лас-Вегаса и дамбы Гувера.







Виды Большого каньона





Каньон находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка «Гранд-Каньон»







Гидрокомплекс Лейк Мид







Плотина Гувера на реке Колорадо





Плотина Гувера









Среди других недавно опубликованных работ Степанова — серия фотографий зимнего Новосибирска.

