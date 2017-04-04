Новосибирский фотограф снял Большой каньон с вертолета

Большой каньон — один из глубочайших каньонов в мире
Большой каньон — один из глубочайших каньонов в мире

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии Большого каньона, над которым он летал на вертолете.


Фото появились в официальных аккаунтах Степанова в соцсетях накануне. По его словам, снимки он сделал в прошлом году, во время одного из полетов в США, а сейчас решил опубликовать в сети.


«Я когда по штатам ездил, хотел поснимать города, потому что моя сфера съемки — это города. Природа меня не так сильно привлекает, я на это упора не делал. Мне просто хотелось посмотреть на каньон с высоты. Там много кто летает, нашел вертолет. Не было никакой идеи, коммерческого смысла — я снимал заодно», — объяснил Степанов корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Фотограф также поделился своими впечатлениями от каньона. 


«Похоже с вертолета его смотреть не надо, потому что я масштаба не прочувствовал. Я не могу сказать, что он такой здоровый, как о нем говорили — что он два километра глубиной, у него перепады высот. Может, если к краю подойти пешком, то возможно прочувствуешь. Хотя, конечно, буйство красок, масштабы его потрясают, перспективы уходят его за горизонт. Что меня точно поразило в этом рельефе — насколько резко он начинается», — заметил Степанов. Он отметил, что каньон неожиданно возникает после пустыни в окрестностях Лас-Вегаса и дамбы Гувера.


Виды Большого каньона
Виды Большого каньона


Каньон находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка «Гранд-Каньон»
Каньон находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка «Гранд-Каньон»


Гидрокомплекс Лейк Мид
Гидрокомплекс Лейк Мид


Плотина Гувера на реке Колорадо
Плотина Гувера на реке Колорадо


Плотина Гувера
Плотина Гувера


Лас-Вегас
Лас-Вегас


Среди других недавно опубликованных работ Степанова — серия фотографий зимнего Новосибирска.

Елена Громкова
Фото Славы Степанова, gelio.livejournal.com, vk.com/gelio

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