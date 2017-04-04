Путин ввел огромные штрафы для зацеперов и бросающих камни в поезда хулиганов

Теперь уголовную ответственность за хулиганство на транспорте будут нести не только авиадебоширы

Владимир Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте.







Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее федеральный закон № 60 приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.





Закон дополняет действующую статью Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» отдельным пунктом, устанавливающим ответственность за хулиганство на любом транспорте





— железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования.





Также Уголовный кодекс дополнили статьей «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».







«Речь идет о деяниях, которые были совершены вне транспортного средства. К ним будут отнесены в том числе действия так называемых зацеперов и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов», — уточняет ТАСС.







В законе подчеркивается, что за это можно будет поплатиться либо штрафом (от 150 до 300 тыс. руб.), либо ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.





До этого ответственность была предусмотрена только для авиадебоширов. Как правило, они выплачивают авиакомпаниям огромные штрафы — 150 тыс. руб., 238 тыс. руб., и даже порядка 1,5 млн руб., которые заплатил замгубернатора Челябинской области за свое пьяное поведение на борту самолета авиакомпании «Глобус».





Один из последних случаев произошел в марте. Тогда полицейские в аэропорту «Толмачёво» высадили мужчину, повздорившего с бортпроводником самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из г. Камрань (Вьетнам) в Сургут с дозаправкой в Новосибирске. Пассажира сняли с рейса и отправили проходить медэкспертизу.