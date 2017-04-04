Художественному музею подарили картины на миллион рублей
Аукционный дом GETART подарил художественному музею 10 картин новосибирских художников общей стоимостью примерно 1 млн руб.
«Подаренные работы преимущественно 1950-х годов трех художников довоенного поколения — Антона Юзенаса, Геннадия Крапивина и Николая Хомкова. Эти художники хоть и есть в музее, но не широко. Если говорить о рыночной цене картин, то на сегодняшний день они стоят около 1 млн руб.», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор аукционного дома GETART Григорий Гапонов.
«Вне всяких сомнений — это произведения серьезной живописи и графики. Эти художники в коллекции музея уже представлены, но некоторые работы пополнили определенные направления или серии», — заметил директор музея Сергей Дубровин, уточнив, что в аукционном доме им разрешили самим выбрать интересующие музей картины.
Картины были подарены музею в преддверии очередных закрытых торгов аукционного дома GETART, которые пройдут 14 апреля в стенах художественного музея.
30 марта НГС.НОВОСТИ рассказали о найденной большой картине новосибирского художника Григория Ликмана, оцененной экспертами в 3 млн руб., и которой заинтересовался новосибирский краеведческий музей.
Илья Калинин
Фото предоставлены Григорием Гапоновым