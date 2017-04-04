Художественному музею подарили картины на миллион рублей

Геннадий Крапивин — востребованный мастер сюжетной живописи советской эпохи, за картины которого, как заметил Григорий Гапонов, государство платило тысячи рублей
Геннадий Крапивин — востребованный мастер сюжетной живописи советской эпохи, за картины которого, как заметил Григорий Гапонов, государство платило тысячи рублей

Аукционный дом GETART подарил художественному музею 10 картин новосибирских художников общей стоимостью примерно 1 млн руб. 


«Подаренные работы преимущественно 1950-х годов трех художников довоенного поколения — Антона Юзенаса, Геннадия Крапивина и Николая Хомкова. Эти художники хоть и есть в музее, но не широко. Если говорить о рыночной цене картин, то на сегодняшний день они стоят около 1 млн руб.», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор аукционного дома GETART Григорий Гапонов.


Графика фронтовика и вычислителя снайперов Антона Юзенаса связана с зарисовками сибирского Севера
Графика фронтовика и вычислителя снайперов Антона Юзенаса связана с зарисовками сибирского Севера


«Вне всяких сомнений — это произведения серьезной живописи и графики. Эти художники в коллекции музея уже представлены, но некоторые работы пополнили определенные направления или серии», — заметил директор музея Сергей Дубровин, уточнив, что в аукционном доме им разрешили самим выбрать интересующие музей картины.


Николай Хомков — один из старейших и недооцененных, по мнению Гапонова, местных художников, которого в 30-е годы обвиняли в формализме, что могло привести к репрессиям
Николай Хомков — один из старейших и недооцененных, по мнению Гапонова, местных художников, которого в 30-е годы обвиняли в формализме, что могло привести к репрессиям


Картины были подарены музею в преддверии очередных закрытых торгов аукционного дома GETART, которые пройдут 14 апреля в стенах художественного музея.


30 марта НГС.НОВОСТИ рассказали о найденной большой картине новосибирского художника Григория Ликмана, оцененной экспертами в 3 млн руб., и которой заинтересовался новосибирский краеведческий музей.

Илья Калинин
Фото предоставлены Григорием Гапоновым

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