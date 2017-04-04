Новосибирцы понесли цветы к метро в память о погибших в Санкт-Петербурге

Метро «Красный проспект»

У входа в метро на станции «Красный проспект» появились красные гвоздики — их принесли новосибирцы, чтобы почтить память погибших вчера в метро Санкт-Петербурга.







Предложение возложить цветы на «Красном проспекте» начало распространяться сегодня в социальных сетях. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на колонне у входа в метро закреплен плакат «Питер, мы с тобой» и несколько красных гвоздик.







Кроме этого, сегодня с утра новосибирцы выражают свою скорбь в социальных сетях. В Instagram появились посты со словами поддержки в адрес жителей Санкт-Петербурга и соболезнования родственникам погибших.





Фото очевидца из Питера, который поделился фотографией с НГС.НОВОСТИ



По информации Следственного комитета РФ, взрывы на перегоне станции метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремели вчера в 14:40 по местному времени. По предварительным данным, взрывное устройство сработало на террористе-смертнике.