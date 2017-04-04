Бывший начальник метро Ксензов подал в суд на мэрию за незаконное увольнение
Бывший начальник новосибирского метрополитена Андрей Ксензов подал исковое заявление в суд за незаконное увольнение.
«03.04.2017 в Центральный районный суд города Новосибирска поступило исковое заявление бывшего начальника муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Новосибирский метрополитен" Ксензова А.Е. к мэрии города Новосибирска о признании распоряжения от 20.03.2017 незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда», — сообщается на сайте Центрального районного суда.
Напомним, мэр Анатолий Локоть уволил начальника новосибирского метрополитена Андрея Ксензова из-за незаконных надбавок к зарплате.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова
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