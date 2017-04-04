Находчивый новосибирец вынес из «Ленты» элитный коньяк под видом сока

В Новосибирске мужчина получил условный срок за то, что вынес из торгового комплекса «Лента» дорогой французский коньяк, выдав его за яблочный сок.







Охранники «Ленты» настигли мошенника на улице

Инцидент произошел в торговом комплексе «Лента» в Октябрьском районе Новосибирска.







«Деобальд А.В. <…> воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, взял с торгового стеллажа 1 бутылку коньяка Hennessy 1л стоимостью 3034 руб. 08 коп. и 1 бутылку сока "Bio Spring Яблоко 1 л" стоимостью 39 руб. 58 коп., <…> опустошил тару, в которой находился сок, после чего наполнил ее содержимым, находящимся в бутылке коньяка Hennessy», — описывается преступление в приговоре мирового судьи 3-го судебного участка Октябрьского района от 15 марта.







После этого, по данным суда, мужчина отдал бутылку из-под сока своему спутнику, который не знал, что внутри коньяк. Спутник рассчитался за покупку на кассе, заплатив 39 руб. 58 коп. После этого он вышел на улицу, где его уже ждал находчивый товарищ. Там мошенника настигли охранники магазина.







Как уточняется в приговоре, ранее судимый мужчина, переливший коньяк в другую бутылку, с предъявленным обвинением полностью согласился. Поэтому суд рассмотрел уголовное дело в отношении него в особом порядке.







Мировой судья Наталья Васильева признала мужчину виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ) и приговорила его к 8 месяцам лишения свободы условно.





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