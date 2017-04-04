ДПСники поймали водителя с распечатанными на принтере правами

Поддельное удостоверение

3 апреля в Коченевском районе Новосибирской области сотрудники ДПС остановили «Мазду», за рулем которой был мужчина с поддельными правами и в состоянии наркотического опьянения.





Как сообщила инспектор по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции по Коченевскому району Татьяна Дегтярева, 35-летнего водителя из поселка Чик остановили в Коченево 3 апреля около 11:00.





Международное водительское удостоверение, которое он показал сотрудникам ГИБДД, оказалось подделкой — оно не подходит ни под одну классификацию водительских удостоверений и было заламинировано тонким слоем пластика. Кроме того, мужчина был за рулем в состоянии наркотического опьянения.





Автоинспекторы выяснили, что у задержанного никогда не было водительских прав. До этого его 5 раз задерживали за вождение в нетрезвом виде.





Мужчина пояснил, что купил права в Узбекистане, где он раньше жил. Их напечатали на цветном принтере.







Подделку забрали, мужчиной занялись дознаватели. В ГИБДД в отношении него возбудили административное дело по ст. 12.7 КоАП (управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС).







Напомним, в начале марта в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 21-летней студентки за подделку больничных листов.