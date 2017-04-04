Локоть и Штельмах задали горожанам задачки по математике





Новосибирский планетарий выпустил ролик, в котором известные люди города предлагают решить задачи по математике.







Ролик сделали в рамках Фестиваля математики, который открылся 1 апреля в Новосибирском планетарии. Организаторы фестиваля — Департамент образования мэрии города и Новосибирский планетарий. Как рассказали в планетарии, на фестивале посетителей ждут несколько интерактивных площадок, лекции, семинары и т.д.







«Мы используем разные методы работы. В этом году придумали такую форму для популяризации математики, чтобы люди смогли посмотреть на эту науку немножко под другим углом, — объяснили цель создания ролика в планетарии. — Известные лица города в ролике прочитали задачи, придуманные организаторами».







В ролике задачи читают в том числе мэр Анатолий Локоть, руководитель областной Госавтоинспекции Сергей Штельмах, директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.









