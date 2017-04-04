Полицейские задержали под водой двух мужчин с ружьём

Подводный охотник
Подводный охотник

В Новосибирске полиции попались у плотины ГЭС двое мужчин, которые занимались подводной охотой.


Полицейские были в рейде вместе с сотрудниками Росрыболовства на Оби возле плотины Новосибирской ГЭС 29 марта.


Они нашли в воде двух человек, которые в специальных костюмах и снаряжении занимались подводной охотой. Однако в том месте, где они плавали, любая рыбалка была запрещена.


«Стражи порядка доставили рыбаков на берег и провели с ними профилактическую беседу о том, что своими действиями они нарушили правила вылова водных биологических ресурсов», — передали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.


Полиция составила на нарушителей протоколы по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»). Штраф по этим статьям колеблется от 2 тыс. до 5 тыс. руб.



За сутки до этого подводные охотники привлекали внимание спасателей МАСС — 28 марта на ОбьГЭС их вызвала свидетельница, которая испугалась, что рыбаки тонут. Однако мужчины оказались в порядке.

Елена Громкова
Видео пресс-службы УТ МВД по СФО

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