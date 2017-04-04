К «Тотальному диктанту» подключили 3 поезда и 6 вокзалов

Пассажиры РЖД смогут написать «Тотальный диктант» в 3 поездах и на 6 железнодорожных вокзалах, в том числе в Новосибирске — на Родине акции.





«Тотальный диктант» пройдет в трех поездах и на шести ж/д вокзалах

Холдинг РЖД объявил о своем участии в акции «Тотальный диктант», которая состоится 8 апреля.







«Впервые диктант можно будет написать на 6 крупных вокзалах страны, включая Курский и Казанский вокзалы Москвы, Калининград-Южный, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск (в залах ожидания повышенной комфортности), а также в скоростных поездах "Стриж"», - сообщили сегодня, 4 апреля, в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).





В ЗСЖД уточнили, что на вокзалах Новосибирска и Екатеринбурга акция пройдет с 11:00 до 13:00, а в городах европейской части России – с 14:00 до 16:00 (время во всех случаях указано московское). Текст диктанта прочитают волонтеры, который прошли предварительную подготовку.







Кроме того, проверить свою грамотность смогут пассажиры трех поездов «Стриж». Это поезд № 701 «Нижний Новгород – Москва», № 702 «Москва – Нижний Новгород» и № 13 «Москва – Берлин». В поездах № 701 и 702 диктант начнется в 08:00, а в поезде № 13 – в 14:00 по московскому времени. Чтобы присоединиться к акции, пассажирам поездов нужно будет подключиться к мультимедийному порталу и прослушать аудиозапись с диктантом через наушники.





«Подобный аудиоформат позволит не отвлекать отдыхающих рядом пассажиров», — пояснили в ЗСЖД, добавив, что всем участникам «Тотального диктанта» организаторы выдадут письменные принадлежности.







Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец пояснила НГС.НОВОСТИ, что раньше РЖД уже принимали участие в акции, но не в таких масштабах. В 2014 году «Тотальный диктант» прошел на вокзале «Новосибирск-Главный», а в прошлом году текст написала группа школьников, ехавших в поезде.





В прошлом году диктант впервые написали пассажиры авиарейса «Новосибирск – Москва» компании S7. Пассажирам, которые хотели принять участие в акции, раздавали бланки и специальные радиогиды с наушниками. Участие в акции было добровольным, те, кто не хотел писать — продолжали отдыхать. В этом году авиакомпания S7 выделила для участия в акции уже 10 самолетов.





Напомним, автором текста диктанта в этом году стал Леонид Юзефович. «Текст называется "Город и река". Это небольшое эссе о трех городах и трех реках, с которыми связана моя жизнь. Речь пойдет о Перми и реке Урал, Улан-Удэ, где прошла моя юность, и Селенге, Санкт-Петербурге и Неве», — рассказывал ранее автор текста.