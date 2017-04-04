Три автомобиля сгорели в ночном пожаре на Ватутина

Пожар на ул. Ватутина
Пожар на ул. Ватутина

Ночью 4 апреля в Новосибирске на ул. Ватутина на парковке возле дома сгорели три машины.


Видео с пожаром возле дома по адресу ул. Ватутина, 20/1 в редакцию НГС прислала читательница. На ролике виден огонь в районе припаркованных автомобилей.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что на пожаре горели три машины.


«Автомобиль "Тойота Хайлендер" — огнем поврежден моторный отсек, частично поврежден салон. Рядом автомобиль "Киа Спортейдж" — обгорело лакокрасочное покрытие, оплавились пластмассовые элементы на площади 0,2 кв. м. Еще у автомобиля "Пежо" обгорело лакокрасочное покрытие, оплавились фары, бампер», — сообщили в МЧС.


Вызов спасателям поступил в 02:55. Полностью потушили огонь в 3:21, причины пожара специалисты выясняют.



По итогам марта новосибирское МЧС рассказывало, что всего за 3 месяца в регионе сгорело 85 автомобилей, а самой распространенной причиной пожара названо короткое замыкание в моторном отсеке

Елена Громкова
Скрин видео
Видео читателя НГС

Прочтений: 6409
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено