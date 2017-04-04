Три автомобиля сгорели в ночном пожаре на Ватутина

Пожар на ул. Ватутина

Ночью 4 апреля в Новосибирске на ул. Ватутина на парковке возле дома сгорели три машины.







Видео с пожаром возле дома по адресу ул. Ватутина, 20/1 в редакцию НГС прислала читательница. На ролике виден огонь в районе припаркованных автомобилей.







В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что на пожаре горели три машины.







«Автомобиль "Тойота Хайлендер" — огнем поврежден моторный отсек, частично поврежден салон. Рядом автомобиль "Киа Спортейдж" — обгорело лакокрасочное покрытие, оплавились пластмассовые элементы на площади 0,2 кв. м. Еще у автомобиля "Пежо" обгорело лакокрасочное покрытие, оплавились фары, бампер», — сообщили в МЧС.







Вызов спасателям поступил в 02:55. Полностью потушили огонь в 3:21, причины пожара специалисты выясняют.











По итогам марта новосибирское МЧС рассказывало, что всего за 3 месяца в регионе сгорело 85 автомобилей, а самой распространенной причиной пожара названо короткое замыкание в моторном отсеке.