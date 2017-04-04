«Мерседес» устроил аварию «встречке», но не нарушил ПДД

В столкновении двух иномарок ушибы и ссадины получили три человека 
В столкновении двух иномарок ушибы и ссадины получили три человека 

На ул. Военной в столкновении «Мерседеса» и «Форда» пострадали три человека.


ДТП произошло 3 апреля в 22:40. «Мерседес» ехал по ул. Военной со стороны ул. Пролетарской в сторону ул. Тополевой. У дома № 12 по ул. Военной он столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», который ехал во встречном направлении, рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 


«Там две полосы движения, не то чтобы водитель "Мерседеса" что-то нарушил, формально это не нарушение», — пояснил начальник отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.


В ДТП пострадали две пассажирки «Форда»  —  женщины, которым 51 и 61 год, а также 45-летний водитель «Мерседеса». «У них различные ушибы и ссадины, переломов нет», — пояснили в Госавтоинспекции. 


В объяснительной водитель «Форда» написал, что ехал по своей полосе со скоростью 35 км/ч и никуда не смещался, в это время в него въехал «Мерседес», уточнил Сергей Страдымов. 


Еще одна авария с пострадавшими вчера произошла на ул. Кирова. У дома № 243 «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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