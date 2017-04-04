Тяжелый самосвал не успел затормозить и устроил массовую аварию на Фадеева

На ул. Фадеева

Вечером 3 апреля в Новосибирске на ул. Фадеева грузовик Howo не успел остановиться на светофоре и собрал паровозик из машин.





Авария произошла вчера в 22:30.







«Все три участника двигались со стороны ул. Сухановская в сторону ул. Оптическая. Toyota Mark II остановилась перед светофором, за ней остановился Nissan Serena, а грузовик остановиться не успел. В итоге грузовик догнал "Ниссан", а "Ниссан" по инерции догнал "Марковник"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Nissan Serena







Nissan Serena







На ул. Фадеева





На ул. Фадеева





Среди недавних аварий с грузовиком было, например, ДТП, которое случилось 15 марта, тогда «Лэнд Крузер Прадо» попал в аварию с мощным грузовиком и остался без колеса.