В новосибирском транспорте начались усиленные проверки безопасности





Досмотр в троллейбусе

Утром 4 апреля в Новосибирске начались усиленные проверки безопасности на общественном транспорте после взрывов в питерском метро, случившихся накануне.





О том, что проверку усилят, после происшествия сообщил в соцсети Facebook пресс-секретарь мэра Артем Роговский. По его информации, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил усилить меры безопасности в метрополитене и городском общественном транспорте.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ сегодня утром посмотрел, как это выглядит в метро и троллейбусах.





Оказалось, что в метро у каждой рамки поставили по наряду полиции, сотрудники проверяют все рюкзаки и спортивные сумки. Полицейским помогает собака.





Станция метро «Площадь Ленина»





Станция метро «Площадь Ленина»







По наблюдению корреспондентов НГС, сотрудники метро стали активно просвечивать людей, а не только сумки.





А, например, на конечной троллейбусов № 2 и 5 досмотр своими силами проводят работники «Горэлектротранспорта».





Конечная троллейбусов



