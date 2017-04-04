В новосибирском транспорте начались усиленные проверки безопасности


Досмотр в троллейбусе
Досмотр в троллейбусе

Утром 4 апреля в Новосибирске начались усиленные проверки безопасности на общественном транспорте после взрывов в питерском метро, случившихся накануне.


О том, что проверку усилят, после происшествия сообщил в соцсети Facebook пресс-секретарь мэра Артем Роговский. По его информации, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил усилить меры безопасности в метрополитене и городском общественном транспорте.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ сегодня утром посмотрел, как это выглядит в метро и троллейбусах.


Оказалось, что в метро у каждой рамки поставили по наряду полиции, сотрудники проверяют все рюкзаки и спортивные сумки. Полицейским помогает собака.


Станция метро «Площадь Ленина»
Станция метро «Площадь Ленина»


Станция метро «Площадь Ленина»
Станция метро «Площадь Ленина»


По наблюдению корреспондентов НГС, сотрудники метро стали активно просвечивать людей, а не только сумки. 


А, например, на конечной  троллейбусов № 2 и 5 досмотр своими силами проводят работники «Горэлектротранспорта».


Конечная троллейбусов
Конечная троллейбусов


Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 7508
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (52)52
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено