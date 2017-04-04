После публикации НГС следователи начали проверку в больнице, где умерла женщина

Ирина и Дмитрий Терещенко

В Новосибирске следователи начали проверку в Городской клинической больнице № 11, которая проиграла иск после смерти пациентки.







Проверка началась после того, как следователи увидели публикацию на НГС о том, как отец двоих детей Дмитрий Терещенко отсудил у ГКБ 3 млн руб. за смерть жены Ирины, рассказали в СУ СК РФ по НСО.







Внимание следователей привлекло то, что основанием удовлетворения искового заявление послужил установленный в суде факт ненадлежащего оказания медпомощи.







«Указанные сведения в следственном управлении по Новосибирской области стали известны 03.04.2017 при проведении мониторинга средств массовой информации. После установления приведенной информации по ней незамедлительно организована процессуальная проверка», — рассказали в СК.







Сейчас следователи изучают «все обстоятельства оказания женщине помощи в медицинском учреждении».







В статье НГС рассказывал со ссылкой на результаты экспертизы, которую принял во внимание суд, что в 11-й больнице пациентка получила неполный диагноз — врачи не обнаружили и, соответственно, не лечили туберкулез легких, выявленный на судебно-гистологическом исследовании после смерти Ирины.







Во время той публикации в городской клинической больнице № 11 от комментариев отказались, в том числе не сообщили, будет ли обжаловано решение суда, рассказали в пресс-службе минздрава НСО. Но по информации Терещенко, больница все же была намерена обжаловать решение в областном суде.

