После публикации НГС следователи начали проверку в больнице, где умерла женщина

Ирина и Дмитрий Терещенко
Ирина и Дмитрий Терещенко

В Новосибирске следователи начали проверку в Городской клинической больнице № 11, которая проиграла иск после смерти пациентки.

 

Проверка началась после того, как следователи увидели публикацию на НГС о том, как отец двоих детей Дмитрий Терещенко отсудил у ГКБ 3 млн руб. за смерть жены Ирины, рассказали в СУ СК РФ по НСО.


Внимание следователей привлекло то, что основанием удовлетворения искового заявление послужил установленный в суде факт ненадлежащего оказания медпомощи.


«Указанные сведения в следственном управлении по Новосибирской области стали известны 03.04.2017 при проведении мониторинга средств массовой информации. После установления приведенной информации по ней незамедлительно организована процессуальная проверка», — рассказали в СК.


Сейчас следователи изучают «все обстоятельства оказания женщине помощи в медицинском учреждении».


 В статье НГС рассказывал со ссылкой на результаты экспертизы, которую принял во внимание суд, что в 11-й больнице пациентка получила неполный диагноз — врачи не обнаружили и, соответственно, не лечили туберкулез легких, выявленный на судебно-гистологическом исследовании после смерти Ирины.


Во время той публикации в городской клинической больнице № 11 от комментариев отказались, в том числе не сообщили, будет ли обжаловано решение суда, рассказали в пресс-службе минздрава НСО. Но по информации Терещенко, больница все же была намерена обжаловать решение в областном суде.

Елена Громкова
Фото предоставлены Дмитрием Терещенко

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