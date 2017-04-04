Чернорубцовая жаба пережила перелет в багаже и попала в зоопарк

Чернорубцовая жаба

В Новосибирском контактном зоопарке «Лесное посольство» необычным образом появился новый обитатель — чернорубцовая жаба.





Жаба прилетела из Таиланда в багажном отсеке вместе с вещами одной туристки, которая удивилась неожиданной находке в своих вещах после 8-ми часового перелета. Девушка решила передать ее в контактный зоопарк, рассказали в «Лесном посольстве»





«Я, конечно, удивилась, найдя в собранной детской коляске лягушку. Такой сувенир мы не планировали с собой привозить. Первое, что пришло в голову, обратиться в зоопарк и передать амфибию туда», - поделилась девушка.







Зоологи определили, что животное - чернорубцовая (или малайская) жаба, которая обитает на территории Юго-Восточной Азии.







«Данный вид является безопасным для человека, в природе часто селится вблизи домов, в парках, садах.





Жаба получила свое название из-за черных пупырышков, покрывающих ее кожу»,





- рассказал зоолог, экскурсовод контактного зоопарка «Лесное посольство» Кирилл Цепелев.





До средины апреля жаба будет жить в контактном зоопарке, где как раз проходит выставка амфибий. После этого администрация зоопарка передаст жабу одному из заводчиков лягушек.