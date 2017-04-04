Чернорубцовая жаба пережила перелет в багаже и попала в зоопарк

Чернорубцовая жаба
Чернорубцовая жаба

В Новосибирском контактном зоопарке «Лесное посольство» необычным образом появился новый обитатель — чернорубцовая жаба.


Жаба прилетела из Таиланда в багажном отсеке вместе с вещами одной туристки, которая удивилась неожиданной находке в своих вещах после 8-ми часового перелета. Девушка решила передать ее в контактный зоопарк, рассказали в «Лесном посольстве»


«Я, конечно, удивилась, найдя в собранной детской коляске лягушку. Такой сувенир мы не планировали с собой привозить. Первое, что пришло в голову, обратиться в зоопарк и передать амфибию туда», - поделилась девушка.


Зоологи определили, что животное - чернорубцовая (или малайская) жаба, которая обитает на территории Юго-Восточной Азии.


«Данный вид является безопасным для человека, в природе часто селится вблизи домов, в парках, садах. 


Жаба получила свое название из-за черных пупырышков, покрывающих ее кожу», 


- рассказал зоолог, экскурсовод контактного зоопарка «Лесное посольство» Кирилл Цепелев. 


До средины апреля жаба будет жить в контактном зоопарке, где как раз проходит выставка амфибий. После этого администрация зоопарка передаст жабу одному из заводчиков лягушек. 

Елена Громкова
Фото предоставлено «Лесным посольством»

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