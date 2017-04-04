Новосибирцы погрузились в скорбь по жертвам взрывов в питерском метро

Новосибирцы погрузились в скорбь по жертвам взрывов в питерском метро (фото)


Жители Новосибирска массово присоединились к трауру по жертвам взрывов в метро Санкт-Петербурга, которые прогремели накануне, 3 апреля.


О чувстве соболезнования и скорби новосибирцы публично заявили в соцсетях – сочувствующие выкладывают траурные фотографии свечей с надписями, напоминающими о трагедии, виды Санкт-Петербурга со словами любви в адрес этого города. Кроме того, в постах распространена мрачная картинка с надписью «Питер, мы с тобой».





Питер, мы с Вами...Помним, скорбим...

Публикация от Tati 💗 (@tatia_designer23)


По информации Следственного комитета РФ, взрывы на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошли около 14.40. 


По предварительным данным, взрывное устройство в метро привел в действие террорист-смертник, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.


«Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота», - сказал источник.


На месте взрыва обнаружено много фрагментов останков погибших, не только предполагаемого террориста. «Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками», - сообщили в правоохранительных органах.


Число погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга, по уточненным данным, составляет 11 человек, 45 человек госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре НАК. Также известно, что кроме двух взорвавшихся устройств было найдено несработавшее третье на станции «Площадь восстания». 

Елена Громкова
Фото pixabay.com (1), instagram.com (2-5)

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