В петербуржской подземке прогремел взрыв

Новосибирское метро работает в штатном режиме 
Новосибирское метро работает в штатном режиме 

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в метро — по предварительным данным, погибли десять человек.


Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


«На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие», —  сказал ранее собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.


Как уточняет издание со ссылкой на представителя регионального управления МЧС РФ, сейчас ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга.


В дежурной части отдела полиции на метрополитене городского УМВД корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что метро Новосибирска работает в штатном режиме. 


В подземке сейчас находятся корреспонденты НГС.НОВОСТИ. По словам одного из них, на станции «Площадь Ленина» около 19:50 все было спокойно. 


«Каких-то массовых проверок не заметил, только у рамки металлоискателя на станции "Площадь Ленина" было на два сотрудника больше, т. е. женщина с металлодетектором и два полицейских. На перронах нарядов не видел.  На станции "Сибирская" прокручивается видео об опасности терроризма», — передает наш корреспондент. 


Другой корреспондент оказался на станции «Площадь Ленина» после 20:00 и сообщил, что рамка металлоискателя уже отключена, а ограждение убрано. 

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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