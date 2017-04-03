В петербуржской подземке прогремел взрыв

Новосибирское метро работает в штатном режиме

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в метро — по предварительным данным, погибли десять человек.





Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





«На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие», — сказал ранее собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.





Как уточняет издание со ссылкой на представителя регионального управления МЧС РФ, сейчас ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга.





В дежурной части отдела полиции на метрополитене городского УМВД корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что метро Новосибирска работает в штатном режиме.





В подземке сейчас находятся корреспонденты НГС.НОВОСТИ. По словам одного из них, на станции «Площадь Ленина» около 19:50 все было спокойно.





«Каких-то массовых проверок не заметил, только у рамки металлоискателя на станции "Площадь Ленина" было на два сотрудника больше, т. е. женщина с металлодетектором и два полицейских. На перронах нарядов не видел. На станции "Сибирская" прокручивается видео об опасности терроризма», — передает наш корреспондент.





Другой корреспондент оказался на станции «Площадь Ленина» после 20:00 и сообщил, что рамка металлоискателя уже отключена, а ограждение убрано.