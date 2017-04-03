«Тойоту» покорежило после лобового столкновения с микроавтобусом

На месте аварии работали спасатели
На месте аварии работали спасатели

На ул. Кирова «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус.


«ДТП произошло днем 3 апреля в Октябрьском районе. 32-летний мужчина на "Тойоте Марк II" ехал со стороны ул. Дунайской в сторону ул. Автогенной. У дома № 234 он не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом "Тойота Таун Эйс"», — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды областной ГИБДД.


«Тойоту» покорежило после лобового столкновения с микроавтобусом (фото)


Судя по фото, машины получили серьезные повреждения — у «Тойоты Марк II» оторвало правые двери и помяло крышу, а у микроавтобуса помяло капот.


«Тойоту» покорежило после лобового столкновения с микроавтобусом (фото)


В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина сломал нос. Его забрала карета «скорой помощи».


«У пострадавшего стаж вождения — с 2003 года», —  отметили в ГИБДД.


На место аварии выезжали спасатели МАСС. При помощи гидравлики они достали из машины пострадавшего мужчину и передали его врачам,  говорится в оперативном сообщении группы МАСС «ВКонтакте».


За сегодня в Новосибирске это уже вторая авария с участием микроавтобуса. Другое ДТП произошло на перекресте Красного проспекта с ул. Достоевского — микроавтобус «Фольксваген» въехал в дом.

Ольга Власова
Фото vk.com/mass54

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