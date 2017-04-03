«Тойоту» покорежило после лобового столкновения с микроавтобусом

На месте аварии работали спасатели

На ул. Кирова «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус.







«ДТП произошло днем 3 апреля в Октябрьском районе. 32-летний мужчина на "Тойоте Марк II" ехал со стороны ул. Дунайской в сторону ул. Автогенной. У дома № 234 он не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом "Тойота Таун Эйс"», — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды областной ГИБДД.











Судя по фото, машины получили серьезные повреждения — у «Тойоты Марк II» оторвало правые двери и помяло крышу, а у микроавтобуса помяло капот.









В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина сломал нос. Его забрала карета «скорой помощи».





«У пострадавшего стаж вождения — с 2003 года», — отметили в ГИБДД.







На место аварии выезжали спасатели МАСС. При помощи гидравлики они достали из машины пострадавшего мужчину и передали его врачам, говорится в оперативном сообщении группы МАСС «ВКонтакте».





За сегодня в Новосибирске это уже вторая авария с участием микроавтобуса. Другое ДТП произошло на перекресте Красного проспекта с ул. Достоевского — микроавтобус «Фольксваген» въехал в дом.