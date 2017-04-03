Фильм новосибирского режиссера попал на Каннский кинофестиваль

Короткометражный фильм «Вера» новосибирского режиссера Маргариты Волковой прошел отборочный тур Каннского кинофестиваля — его покажут зрителям в мае.







Маргарита Волкова училась в Голливуде





Фильм по мотивам рассказа Милорада Павича «Долгое ночное плавание» команда Волковой сняла за неделю прошлым летом. Такие короткие сроки обусловлены тем, что здание яхт-клуба «Наука», которое режиссер сочла идеальной декорацией, собственник определил под снос.







По словам Маргариты, историю о слепой женской вере и любви снимали почти круглосуточно — спали по два-три часа.





Как только работу закончили, яхт-клуб у пляжа «Звезда» снесли.







Старый яхт-клуб снесли сразу же после съемок





«Это было на пределе эмоциональных и человеческих возможностей, — вспоминает режиссер. — Мы задействовали 35 человек — это лучшие профессиональные актеры Новосибирска. У нас даже играл режиссер Сергей Александровский, который ставит мюзиклы в Новосибирске, Москве и Казахстане; Светлана Галкина — звезда новосибирских театральных подмостков (актриса театра «Глобус». — А.З.). Каким-то образом с нами оказалась актриса из Франции, гример с "Мосфильма". Люди подтянулись за 3 дня. И почти все работали бесплатно — как с кем договаривались». Общий бюджет короткометражки режиссер оценила примерно в 600 тыс. руб.







Команда работала на износ





Единственной непрофессиональной актрисой на площадке была исполнительница главной роли.







«Она очень подходила по типажу, — поясняет выбор Маргарита. — Я рискнула и ошиблась: из-за сильного перенапряжения она просто не выдержала.





Пришлось тут же искать дублеров: мы фактически ловили на улице девушек с похожими волосами. В итоге при монтаже пришлось менять сценарий, и сейчас фильм имеет 9 версий».





Антураж фильма





Одну из них создатели отправили на Каннский кинофестиваль — и работа прошла отборочный тур. Короткометражку покажут в мае вместе с другими фильмами фестиваля.











Маргарита Волкова окончила НГУЭУ по специальности «Реклама и связи с общественностью», однако почти сразу поняла, что хочет снимать кино. Работая журналистом, она прошла курсы актерского мастерства в Новосибирске, а затем поехала учиться в Голливуд — месячный курс стоил около 180 тыс. руб. Затем девушка поступила на режиссуру в Новосибирский театральный институт, однако вскоре бросила обучение из-за большого количества работы. Сегодня у Маргариты Волковой своя кинокомпания VOLKI FILM, и она ставит целью снимать полнометражные фильмы.





Снимали не только на земле





Новосибирские режиссеры не в первый раз пробиваются в топовые мировые конкурсы. Так, в 2015 году фильм новосибирского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако в итоге остался без награды.