Росгвардия заказала автобусы с броней от гранат

«Федерал»
«Федерал»


Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заказала в Новосибирск два специальных бронированных автобуса «Федерал 42591».


Стоимость одного автобуса представители Росгвардии оценили в среднем в 8,9 млн руб. Победитель, который выиграет конкурс на поставку, должен будет привезти автобусы в Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД России в Новосибирск к октябрю 2017 года.


«Назначение транспортного средства — для перевозки личного состава специальных подразделений силовых структур», — говорится о «Федерале» в документах госзакупки.


Автобус сделан на базе автомобиля «Урал», он рассчитан на 16 человек в бронекапсуле и 2 в кабине. У машины шесть колес, объем двигателя — 11 литров, работает на дизельном топливе, экологическая норма автомобиля — «Евро-4», цвет кузова — зеленый. В автобусе должна быть система переговоров между капсулой и кабиной.


«Кабина водителя оснащена специальной защитой от вторичных осколков и рикошета пуль», — указано в документах госзакупки. Кроме того, на сайте Росстандарта отмечается, что броня защищает днище кабины и бронекапсулу от ручных гранат типа Ф-1 и РГО.


Поставщик определится 2 мая. Автобусы оплатит федеральный бюджет по государственному оборонному заказу.


На прошлой неделе НГС рассказывал, что Сибирское окружное управление материально-технического снабжения федерального МВД заказывает для военных Росгвардии больше 250 шерстяных свитеров.

Елена Громкова
Фото Виталия Кузьмина, autowp.ru

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