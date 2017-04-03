Суд вынес приговор хозяину овчарок, отправивших прохожего в реанимацию

Хозяин собак утверждает, что его овчарки не могли напасть на прохожего

Хозяин пяти немецких овчарок получил 350 часов исправительных работ за то, что его собаки покусали мужчину в Бердске.





Как следует из текста приговора, который на днях появился в открытом доступе, случай произошел в 2015 году. Сначала думали, что собаки бродячие, но потом выяснилось — у них есть хозяин.





«Не менее трех собак самовольно покинули территорию дома и оказались в общественном месте — в лесопосадке в районе курорт-отеля в Речкуновской зоне отдыха. Они напали на потерпевшего и стали его кусать», — говорится в документах по делу.







Из показаний потерпевшего следует, что в январе 2015 года он был на пробежке. «Через 20–25 секунд на него неожиданно напали три собаки породы немецкая овчарка. Две собаки напали на него сбоку, одна спереди, собаки сбили его с ног. Он был в сознании, успел заметить, что собак сопровождал какой-то мужчина, никаких криков, чтобы отогнать собаку, с его стороны не было», — описывает происходящее текст приговора.







В результате нападения мужчина получил тяжкий вред здоровью — его кусали за руки, за ноги, за шею, за голову, за правое ухо и пр.





Ушная раковина повреждена «неизгладимо» и «обезображивает лицо». Также суд приводит реплику жены потерпевшего, которой в больнице сказали о состоянии супруга, что «привезли кровавое месиво». Мужчина был в реанимации.







«Потерпевший полагает, что собаки, покусавшие его, принадлежат подсудимому. Из материалов полицейского расследования следует, что подсудимый доверил собак гражданину, страдающему алкогольной привычкой, сам при этом отсутствовал», — сообщают материалы дела. При этом приводят показания свидетелей, что собак и до этого выгуливали с нарушениями.







Подсудимый, в свою очередь, отрицает, что хоть одна из его пяти собак могла напасть на потерпевшего.





«Почти все время собаки находились в доме, выгуливал он собак в лесу. Его дом огорожен забором 2,3–2,4 м с трех сторон, с четвертой стороны — сетка-рабица и доски, так как одна из собак могла перелазить по сетке. За ограду одних собак хозяин никогда не выпускал.





Когда случилось нападение, дома хозяин собак не ночевал, а когда приехал увидел за оградой возле ворот одну из собак, другие были во дворе. В 2015 году у него жил знакомый, который кормил собак. Знакомый не смог пояснить, как одна из собак оказалась на улице», — приводит суд доводы обвиняемого.





Тем не менее хозяина собак признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначили 350 часов обязательных работ. Но из-за истечения срока давности от наказания мужчину освободили. При этом он компенсировал покусанному мужчине моральный вред и также судебные расходы.