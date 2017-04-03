Суд вынес приговор хозяину овчарок, отправивших прохожего в реанимацию

Хозяин собак утверждает, что его овчарки не могли напасть на прохожего
Хозяин собак утверждает, что его овчарки не могли напасть на прохожего

Хозяин пяти немецких овчарок получил 350 часов исправительных работ за то, что его собаки покусали мужчину в Бердске.


Как следует из текста приговора, который на днях появился в открытом доступе, случай произошел в 2015 году. Сначала думали, что собаки бродячие, но потом выяснилось — у них есть хозяин.


«Не менее трех собак самовольно покинули территорию дома и оказались в общественном месте — в лесопосадке в районе курорт-отеля в Речкуновской зоне отдыха. Они напали на потерпевшего и стали его кусать», — говорится в документах по делу.


Из показаний потерпевшего следует, что в январе 2015 года он был на пробежке. «Через 20–25 секунд на него неожиданно напали три собаки породы немецкая овчарка. Две собаки напали на него сбоку, одна спереди, собаки сбили его с ног. Он был в сознании, успел заметить, что собак сопровождал какой-то мужчина, никаких криков, чтобы отогнать собаку, с его стороны не было», — описывает происходящее текст приговора.


В результате нападения мужчина получил тяжкий вред здоровью — его кусали за руки, за ноги, за шею, за голову, за правое ухо и пр. 


Ушная раковина повреждена «неизгладимо» и «обезображивает лицо». Также суд приводит реплику жены потерпевшего, которой в больнице сказали о состоянии супруга, что «привезли кровавое месиво». Мужчина был в реанимации.


«Потерпевший полагает, что собаки, покусавшие его, принадлежат подсудимому. Из материалов полицейского расследования следует, что подсудимый доверил собак гражданину, страдающему алкогольной привычкой, сам при этом отсутствовал», — сообщают материалы дела. При этом приводят показания свидетелей, что собак и до этого выгуливали с нарушениями.


Подсудимый, в свою очередь, отрицает, что хоть одна из его пяти собак могла напасть на потерпевшего.


«Почти все время собаки находились в доме, выгуливал он собак в лесу. Его дом огорожен забором 2,3–2,4 м с трех сторон, с четвертой стороны — сетка-рабица и доски, так как одна из собак могла перелазить по сетке. За ограду одних собак хозяин никогда не выпускал.


Когда случилось нападение, дома хозяин собак не ночевал, а когда приехал увидел за оградой возле ворот одну из собак, другие были во дворе. В 2015 году у него жил знакомый, который кормил собак. Знакомый не смог пояснить, как одна из собак оказалась на улице», — приводит суд доводы обвиняемого.


Тем не менее  хозяина собак признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначили 350 часов обязательных работ. Но из-за истечения срока давности от наказания мужчину освободили. При этом он компенсировал покусанному мужчине моральный вред и также судебные расходы.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

Прочтений: 3091
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено