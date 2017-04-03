Volkswagen въехал в дом на Красном проспекте после удара о внедорожник





Перекресток Красного проспекта и ул. Достоевского





Днем 3 апреля в Новосибирске на Красном проспекте в дом въехал микроавтобус «Фольксваген».





Авария случилась на перекресте с ул. Достоевского.





«"Фольксваген" ехал со стороны пл. Калинина в сторону пл. Ленина. "Ниссан Кашкай" двигался по Красному проспекту в сторону пл. Калинина, и совершил разворот на Достоевского, и решил проскочить на красный свет. Произошло ДТП», — рассказал читатель НГС, который стал очевидцем происшествия, добавив, что подробности аварии уточнил у аварийного комиссара.







По словам очевидца, за рулем обоих автомобилей были мужчины, никто не пострадал.





«"Фольксваген" в дом въехал. Дом цел, труба водосточная только повреждена. Повреждены машины обе, "Кашкай" посильнее, а у микроавтобуса вся левая часть, и дверь, и салон тоже. Я так понял, что он признал свою вину — водитель "Кашкая", поэтому они уже на месте договариваются, их уже растащили», — добавил очевидец.





В середине марта на этом же перекрестке иномарка снесла светофор и знак «Пешеходный переход».