Автобус-экспресс до «Золотой нивы» поменял маршрут

Новосибирские власти изменили схему движения маршрутного такси № 90, которое возит пассажиров из Плющихинского жилмассива в микрорайон «Золотая Нива» и обратно.


Маршрутка начнет ходить по-новому уже с завтрашнего дня
Маршрутка начнет ходить по-новому уже с завтрашнего дня

«С 4 апреля меняется путь следования маршрутного такси № 90 "Ул. Татьяны Снежиной – магазин "Золотая Нива"», — сообщили в мэрии Новосибирска.


Из Плющихинского жилмассива маршрутка будет ходить практически по той же схеме, что и раньше, но только теперь высаживать привезенных на «Золотую Ниву» пассажиров водители будут не на ул. Кошурникова, а на ул. Бориса Богаткова — напротив дома № 250. Основные изменения коснутся обратного пути: после высадки пассажиров на «Золотой Ниве» маршрутка поедет дальше по ул. Богаткова, свернет на ул. Есенина, по ней выедет на Гусинобродское шоссе и вернется на свой обычный маршрут.


По пути в Плющихинский жилмассив маршрутка будет делать крюк по ул. Богаткова и Есенина
По пути в Плющихинский жилмассив маршрутка будет делать крюк по ул. Богаткова и Есенина


Маршрутное такси № 90 заработало в Новосибирске чуть больше месяца назад. Преимущество этой маршрутки в том, что на пути между «Золотой Нивой» и Плющихинским жилмассивом она делает только одну промежуточную остановку.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

Прочтений: 3655
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено