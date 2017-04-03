Автобус-экспресс до «Золотой нивы» поменял маршрут

Новосибирские власти изменили схему движения маршрутного такси № 90, которое возит пассажиров из Плющихинского жилмассива в микрорайон «Золотая Нива» и обратно.





Маршрутка начнет ходить по-новому уже с завтрашнего дня

«С 4 апреля меняется путь следования маршрутного такси № 90 "Ул. Татьяны Снежиной – магазин "Золотая Нива"», — сообщили в мэрии Новосибирска.







Из Плющихинского жилмассива маршрутка будет ходить практически по той же схеме, что и раньше, но только теперь высаживать привезенных на «Золотую Ниву» пассажиров водители будут не на ул. Кошурникова, а на ул. Бориса Богаткова — напротив дома № 250. Основные изменения коснутся обратного пути: после высадки пассажиров на «Золотой Ниве» маршрутка поедет дальше по ул. Богаткова, свернет на ул. Есенина, по ней выедет на Гусинобродское шоссе и вернется на свой обычный маршрут.





По пути в Плющихинский жилмассив маршрутка будет делать крюк по ул. Богаткова и Есенина







Маршрутное такси № 90 заработало в Новосибирске чуть больше месяца назад. Преимущество этой маршрутки в том, что на пути между «Золотой Нивой» и Плющихинским жилмассивом она делает только одну промежуточную остановку.

