Митингующих против «Платона» дальнобойщиков забрали в полицию

Сегодня около 16:00 полицейские увезли с ул. Петухова для дачи разъяснений несколько дальнобойщиков, разместивших на своих авто протестные лозунги.


Митингующих против «Платона» дальнобойщиков забрали в полицию (фото)


Как передает с места событий корреспондент НГС.НОВОСТИ, стражи порядка забрали несколько самых активных участников забастовки. Как сообщили полицейские на месте, причина необходимости дачи объяснений в участке в том, что акция протеста не была согласована.


Митингующих против «Платона» дальнобойщиков забрали в полицию (фото)


Как сообщалось ранее, сегодня на обочине ул. Петухова выстроились несколько фур с лозунгами: «Против "Платона"» и «Нет "Платону"».


Митингующих против «Платона» дальнобойщиков забрали в полицию (фото)


Митингующих против «Платона» дальнобойщиков забрали в полицию (фото)


Полицейские увезли четверых активистов, еще 10 участников акции остались на месте. По словам бастующих, на ул. Петухова они стоят со вчерашнего вечера.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, стражи порядка и дальнобойщики общаются спокойно. Полицейские советуют водителям «в следующий раз делать все как положено» (по правилам проведения протестных акций).


По состоянию на 16:50 многие фуры разъехались, осталось 6 машин. Полиция также покинула место.

Марк Волков
Фото Александра Ощепкова

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