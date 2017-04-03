Митингующих против «Платона» дальнобойщиков забрали в полицию

Сегодня около 16:00 полицейские увезли с ул. Петухова для дачи разъяснений несколько дальнобойщиков, разместивших на своих авто протестные лозунги.









Как передает с места событий корреспондент НГС.НОВОСТИ, стражи порядка забрали несколько самых активных участников забастовки. Как сообщили полицейские на месте, причина необходимости дачи объяснений в участке в том, что акция протеста не была согласована.









Как сообщалось ранее, сегодня на обочине ул. Петухова выстроились несколько фур с лозунгами: «Против "Платона"» и «Нет "Платону"».















Полицейские увезли четверых активистов, еще 10 участников акции остались на месте. По словам бастующих, на ул. Петухова они стоят со вчерашнего вечера.





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, стражи порядка и дальнобойщики общаются спокойно. Полицейские советуют водителям «в следующий раз делать все как положено» (по правилам проведения протестных акций).





По состоянию на 16:50 многие фуры разъехались, осталось 6 машин. Полиция также покинула место.